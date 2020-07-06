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TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 3 Boluspor: 1

TFF 1. Lig'in 32. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, Boluspor'u konuk etti.

TFF 1. Lig: Fatih Karagümrük: 3 Boluspor: 1
06.07.2020 19:29 | Son Güncelleme: 06.07.2020 19:37

TFF 1. Lig'in 32. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, Boluspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 53'e yükseltti.

Maçtan dakikalar

5. dakikada sol kanatta topla buluşan Hayrullah'ın ceza sahasına yaptığı ortada Gökhan Sazdağı kafayı vurdu ancak kaleci Aykut topa hakim oldu.

10. dakikada Attamah'ın pasında topla buluşan kaptan Zeki, ceza sahası dışından bekletmeden şutunu çekti ve topu filelere göndererek takımını öne geçirdi. 1-0

14. dakikada Karagümrük etkili geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Ndao, penaltı noktası üzerindeki Attamah'a çıkardı. Bu futbolcunun şutunda top yandan dışarı gitti.

41. dakikada Ndao'nun pasında topla buluşan Koray ceza sahası içine girerek pasını verdi. Boluspor savunması son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

45. dakika Mustafa Eskihellaç'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını Bilal Kısa kullandı. Bu futbolcunun vuruşunda Karagümrük kalecisi Aykut, gole için vermedi ve topa sahip oldu.

56. dakikada Bilal Kısa'nın savunma arkasına gönderdiği topta kaleciyle karşı karşıya kalan Gökhan Sazdağı yerden bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. 1-1

58. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın pasında Melih Okutan ceza sahası içinde çok sert vurdu. Kaleci Aykut'un müdahalesi sonrası meşin yuvarlak önce direğe ardından çizgiye çarpıp oyun alanına döndü. Topu önünde bulan Gökhan Sazdağı'nın şutunda kaleci Aykut gole yine izin vermedi ve topu kornere gönderdi.

66. dakikada Attamah'ın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Koray Sobiech'e bıraktı. Bu futbolcudan önce savunma son anda araya girerek net bir pozisyonu engelledi.

71. dakikada Engin Bekdemir'in sağdan kullandığı korner atışında ön direkte Sabo kafayı vurdu. Kaleci Mosquera bu pozisyonda gole izin vermedi.

78. dakikada Engin Bekdemir sol kanatta rakibini geçip ceza sahasına ortaladı. Sobiech'in şutunda kaleciden dönen topu Ndao tamamladı ve Karagümrük yeniden öne geçti. 2-1

80. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde ceza sahasında Erik Sabo vuruşunu yaptı, savunmadan seki topu Fatih Kuruçuk tamamladı ve farkı 2'ye çıkardı. 3-1

90+1. dakikada Mustafa Durak'ın kullandığı serbest vuruşta Kidric kafayı vurdu, kaleci Aykut son anda topu kornere göndermeyi başardı.

Stat: Vefa

Hakemler: Erkan Özdamar x, Serdar Diyadin xx, Cemal Alpay xx

Fatih Karagümrük: Aykut Özer xxx, Koray Altınay xxx Bülent Cevahir dk. 87 ?), Fatih Kuruçuk xxx, Yalçın Ayhan xxx, Alparslan Erdem xxx, Attamah xxx, Zeki Yıldırım xxx (Engin Bekdemir dk. 62 xxx), Ndao xxx, Sabo xxx (Çağrı Ortakaya dk. 84 ?), Darri x (Erdal Öztürk. Dk. 62 xxx), Sobiech xx (Emeghara dk. 83 ?)

Yedekler: Murat Hocaoğlu, Barış Başdaş, Efe Tatlı, Muhammed Pehlivan, Murat Sarıgül

Teknik Direktör: Atılay Canel

Boluspor: Mosquera x, Hayrullah Bilazer x, İsmail Konuk x, Fethi Özer x (Kidric dk. 84 ?), Burak Bekaroğlu x, Cumali Bişi xx, Gökhan Sazdağı xx, Seth x (Melih Okutan dk. 53 xx), Bilal Kısa xx, Mustafa Eskihellaç x, Mustafa Durak x

Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Yavuz Aygün, Adilehou, Bahadır Yağız, Arif Morkaya, Mutlu Güler, Muhammed Şura Çetin, Ensar Bayır

Teknik Direktör: Fırat Gül

Goller: Zeki Yıldırım (dk. 10), Ndao (dk. 78), Fatih Kuruçuk (dk. 80) (F.Karagümrük), Gökhan Sazdağı (dk. 56) (Boluspor)

Sarı kartlar: Koray Altınay, Sabo, Ndao (F.Karagümrük), Seth, Burak Bekaroğlu (Boluspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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