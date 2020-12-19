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Futbol: TFF 1. Lig

19.12.2020 18:09 | Son Güncelleme: 19.12.2020 18:20
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: EskişehirHakemler: Caner Ak, Murat Temel, Mehmet ŞengülEskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sezgin Coşkun, Furgan Polat, Berkay Tanır (Dk. 80 Buğra Çağlıyan), Talha Erdoğan (Dk. 46 İbrahim Halil Öner), Kaan Gül (Dk. 90 Göktuğ Kaan Ünüvar), Tolga Yakut (Dk.

Stat: Eskişehir

Hakemler: Caner Ak, Murat Temel, Mehmet Şengül

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sezgin Coşkun, Furgan Polat, Berkay Tanır (Dk. 80 Buğra Çağlıyan), Talha Erdoğan (Dk. 46 İbrahim Halil Öner), Kaan Gül (Dk. 90 Göktuğ Kaan Ünüvar), Tolga Yakut (Dk. 71 Bedirhan Akçay), Erdal Akdarı, Bilal Ceylan, Furkan Balaban, Sholaja

Menemenspor: Selmani, Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 81 Bekir Can Sönmez), Furkan Bayır, Adamu (Dk. 74 Mehmet Aytemiz), Murat Elkatmış (Dk. 59 Şeref Özcan), Taşkın Çalış, Tidjani (Dk. 74 Rasheed), Ömer Şahbaş, Kamara, Tayfun Aydoğan, Rıdvan Koçak

Goller: Dk. 33 Sezgin Coşkun, Dk. 60 Berkay Tanır (Eskişehirspor), Dk. 41 Taşkın Çalış (Penaltıdan), Dk. 90+5 Kamara (Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Tolga Yakut, Dk. 81 Sholaja, Dk. 90 Ekrem Kılıçarslan (Eskişehirspor), Dk. 38 Rıdvan Koçak, Dk. 76 Mehmet Aytemiz, Dk. 77 Taşkın Çalış, Dk. 81 Ömer Şahbaş (Menemenspor)

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Eskişehirspor ile Menemenspor, 2-2 berabere kaldı.

Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig

Kaynak: Anadolu Ajansı

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