Futbol: TFF 1. Lig
Stat: EskişehirHakemler: Caner Ak, Murat Temel, Mehmet ŞengülEskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sezgin Coşkun, Furgan Polat, Berkay Tanır (Dk. 80 Buğra Çağlıyan), Talha Erdoğan (Dk. 46 İbrahim Halil Öner), Kaan Gül (Dk. 90 Göktuğ Kaan Ünüvar), Tolga Yakut (Dk.
Stat: Eskişehir
Hakemler: Caner Ak, Murat Temel, Mehmet Şengül
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sezgin Coşkun, Furgan Polat, Berkay Tanır (Dk. 80 Buğra Çağlıyan), Talha Erdoğan (Dk. 46 İbrahim Halil Öner), Kaan Gül (Dk. 90 Göktuğ Kaan Ünüvar), Tolga Yakut (Dk. 71 Bedirhan Akçay), Erdal Akdarı, Bilal Ceylan, Furkan Balaban, Sholaja
Menemenspor: Selmani, Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 81 Bekir Can Sönmez), Furkan Bayır, Adamu (Dk. 74 Mehmet Aytemiz), Murat Elkatmış (Dk. 59 Şeref Özcan), Taşkın Çalış, Tidjani (Dk. 74 Rasheed), Ömer Şahbaş, Kamara, Tayfun Aydoğan, Rıdvan Koçak
Goller: Dk. 33 Sezgin Coşkun, Dk. 60 Berkay Tanır (Eskişehirspor), Dk. 41 Taşkın Çalış (Penaltıdan), Dk. 90+5 Kamara (Menemenspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Tolga Yakut, Dk. 81 Sholaja, Dk. 90 Ekrem Kılıçarslan (Eskişehirspor), Dk. 38 Rıdvan Koçak, Dk. 76 Mehmet Aytemiz, Dk. 77 Taşkın Çalış, Dk. 81 Ömer Şahbaş (Menemenspor)
TFF 1. Lig'in 15. haftasında Eskişehirspor ile Menemenspor, 2-2 berabere kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı