TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 0 GZT Giresunspor: 5

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği GZT Giresunspor'a 5-0 mağlup oldu.
TFF 1. Lig'in 29. haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği GZT Giresunspor'a 5-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
7. dakikada Kerem Kalafat'ın ortasında topa iyi yükselen Eren Tozlu, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
25. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Balde, güzel şutuyla farkı ikiye çıkardı. 0-2
43. dakikada Sergio'nun sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı önünde bulan Hayrullah, müsait pozisyondaki vuruşuyla takımının üçüncü golünü kaydetti. 0-3
67. dakikada Diarra'nın ceza yayı üzerinden gönderdiği sert şutu, kaleci Mehmet çıkardı.
71. dakikada Traore'nin yerden pasını iyi değerlendiren Balde, kalecinin soluna gönderdiği şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-4
88. dakikada ceza sahası dışından sol ayağıyla topa sert vuran Himmet, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-5
Stat: Eskişehir Yeni Stadyumu
Hakemler: Emre Kargın xx, Mehmet Kapluhan xx, Murat Tuğberk Curbay xx
Eskişehirspor: Mehmet Yiğit Uğur xx, Furgan Polat x, Bedirhan Altunbaş xx, İbrahim Halil Öner x, Furkan Balaban x, Selman Çiftkanatlı x (Utku Kızılkaya dk. 46 x), Uğur Can Semizoğlu xx, Bartu Göçmen x (Arda Okumuş dk. 85 ?), Necati Atilla Karaca x (Onur Arı dk. 46 x), Doğukan Ünal xx, Berkay Tanır x
Yedekler: Cemal Yener Eren, Talha Erdoğan, Onurhan Uyanık, Göktuğ Kaan Ünüvar, Eray Ertorun, Bedirhan Akçay
Teknik Sorumlu: Cengiz Seçsev
GZT Giresunspor: Tolgahan Acar x, Mamadou Diarra xx, Eren Tozlu xx (Caner Hüseyin Bağ dk. 54 x), Marko Milinkovic xx, Nalepa xx (Mehmet Taş dk. 64 x), Balde xxx (Himmet Ertürk dk. 74 x), Erol Can Akdağ xx, Sergen xx (Sadi Karaduman dk. 46 x), Kerem Kalafat x, Sergio Antonio xxx (Traore dk. 54 xx), Hayrullah Bilazer xx
Yedekler: Onurcan Piri, Arda Kılıç, Yasin Ozan, İshak Doğan, Muhammed, Fatih Yılmaz
Teknik Sorumlu: Ümit Şengül
Goller: Eren Tozlu (dk. 7), Balde (dk. 25 ve 71), Hayrullah (dk. 43), Himmet (dk. 88) (GZT Giresunspor)
Kırmızı kart: Marko Milinkovic (dk. 45+2) (GZT Giresunspor)
Sarı kart: Sergen (GZT Giresunspor) - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı