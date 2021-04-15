TFF 1.Lig'e yükselen Eyüpspor, 2.Lig'de tüm zamanların en yüksek puanını topladı

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek TFF 1.Lig'e çıkmayı garantileyen Eyüpspor, 34. haftanın sonuyla birlikte tarihi bir başarıya imza attı. 1922 Konyaspor'u mağlup ederek ligde 82 puana yükselen eflatun-sarılı ekip, 2.Lig'de tüm zamanların en yüksek puanına ulaştı ve rekor kırdı.