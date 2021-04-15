TFF 1.Lig'e yükselen Eyüpspor, 2.Lig'de tüm zamanların en yüksek puanını topladı
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TFF 1.Lig'e yükselen Eyüpspor, 2.Lig'de tüm zamanların en yüksek puanını topladı

Haberler.com - Haberler | Spor

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek TFF 1.Lig'e çıkmayı garantileyen Eyüpspor, 34. haftanın sonuyla birlikte tarihi bir başarıya imza attı. 1922 Konyaspor'u mağlup ederek ligde 82 puana yükselen eflatun-sarılı ekip, 2.Lig'de tüm zamanların en yüksek puanına ulaştı ve rekor kırdı.

27 yıl sonra ilk kez 1.Lig'de mücadele edecek Eyüpspor, bir de rekora imza atarak bu başarısını taçlandırdı.

ALTINORDU'YU GEÇTİLER

1922 Konyaspor'u mağlup ederek 34 maç sonunda puanını 82'ye çıkaran İstanbul ekibi, 2. Lig'de tüm zamanların en yüksek puanına ulaşarak rekor kırdı. 2013-2014 sezonunda 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Altınordu FK, 34 maç sonunda topladığı 81 puanla rekor kırarak TFF 1. Lig'e yükselmişti. Altınordu FK'dan sonra 34 maç sonunda 81 ve üstü puan toplayan takım olmamıştı.

TFF 1.Lig'e yükselen Eyüpspor, 2.Lig'de tüm zamanların en yüksek puanını topladı
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