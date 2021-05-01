TFF 1. Lig'de zirve hata yapmadı! Akhisarspor ligden düşen son takım oldu
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TFF 1. Lig'de zirve hata yapmadı! Akhisarspor ligden düşen son takım oldu

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TFF 1. Lig'in 33. haftasında Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor kayıp yaşamadı. Takımlar zirve iddialarını son haftaya taşıdı. Akhisarspor ise Giresunspor'a 3-0 mağlup olarak ligden düşen 3. takım oldu.

1.Lig'de şampiyonluk yarışındaki kıyasıya mücadele son haftaya taşındı. Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren 3 takım da bu hafta hata yapmadı. Haftaya lider giren Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Balıkesirspor'u 3-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

AKHİSAR KÜME DÜŞTÜ

Bir diğer zirve adayı Giresunspor ise Akhisarspor'u 3-0 yenerek ikinci sıradaki yerini korudu. Bu mücadele sonrası Akhisarspor, TFF 1. Lig''den düşen 3. ve son takım oldu. Yılport Samsunspor da küme düşmesi kesinleşen Ankaraspor'u 3-1 yenerek Süper Lig'e yükselme iddiasını son haftaya taşıdı. Ümraniyespor'u 1-0 yenen Altay ile Tuzlaspor'u 3-2 yenen Altınordu, TFF 1. Lig'de play-off oynamayı garantiledi.

TFF 1. Lig'de zirve hata yapmadı! Akhisarspor ligden düşen son takım oldu
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