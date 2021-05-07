TFF 1. Lig: Boluspor: 3 Eskişehirspor: 0
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TFF 1. Lig: Boluspor: 3 Eskişehirspor: 0

TFF 1. Lig: Boluspor: 3 Eskişehirspor: 0
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in son haftasında Boluspor, sahasında Eskişehirspor'u 3-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in son haftasında Boluspor, sahasında Eskişehirspor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

17. dakikada Boluspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Araz Abdullayev şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

49. dakikada Kassongo'nun ortasında ceza sahası içinde Arda Köksal, topu ağlara gönderdi. 2-0

56. dakikada Kassongo'nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kalecinin çeldiği topu Araz Abdullayev filelere yolladı. 3-0

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Raşit Yorgancılar xx, Deniz Turgut xx, Muhammet Yumak xx

Boluspor: Selmani xx, Fethi Özer xx, Ensar Bilir xx (Hajdarevic dk. 79 xx), Aykut Demir xx, Atamer Bilgin xx, Araz Abdullayev xxx, Muhammed Gümüşkaya xx (Poepon dk. 66 xx), Ali Keten xx (Emin Bayram dk. 60 xx), Arda Köksal xxx, Muhsin Yıldırım xx, Kassongo xx (Diouf dk. 79 xx)

Yedekler: Ömer Alıcı, Oğul Kaan Doğan, Burak Asan, Emre Öztürk

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer x (Efehan Kaptan dk. 63 x), Bedirhan Altunbaş xx, Erdal Akdarı xx, Mevlüt Çelik xx, Tolga Yakut xx (Kaan Gaman dk. 82 x), Buğra Çağlıyan x, Berkay Tanır xx, Uğur Can Semizoğlu xx, Onur Arı xx (Göktuğ Kaan Ünüvar dk. 73 xx), Onurhan Uyanık xx (Kaan Gül dk. 46 xx), Cihangir Çağlıyan xx

Yedekler: İbrahim Halil Öner, Birol Erdoğan, Utku Kızılkaya

Teknik Direktör: Rasim Söğüt

Goller: Araz Abdullayev (dk. 17 ve 56), Arda Köksal (dk. 49) (Boluspor)

Sarı Kartlar: Aykut Demir (Boluspor), Buğra Çağlıyan (Eskişehirspor) - BOLU

TFF 1. Lig: Boluspor: 3 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Boluspor: 3 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Boluspor: 3 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Boluspor: 3 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Boluspor: 3 Eskişehirspor: 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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