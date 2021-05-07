TFF 1. Lig: Boluspor: 3 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig'in son haftasında Boluspor, sahasında Eskişehirspor'u 3-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in son haftasında Boluspor, sahasında Eskişehirspor'u 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
17. dakikada Boluspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Araz Abdullayev şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
49. dakikada Kassongo'nun ortasında ceza sahası içinde Arda Köksal, topu ağlara gönderdi. 2-0
56. dakikada Kassongo'nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kalecinin çeldiği topu Araz Abdullayev filelere yolladı. 3-0
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Raşit Yorgancılar xx, Deniz Turgut xx, Muhammet Yumak xx
Boluspor: Selmani xx, Fethi Özer xx, Ensar Bilir xx (Hajdarevic dk. 79 xx), Aykut Demir xx, Atamer Bilgin xx, Araz Abdullayev xxx, Muhammed Gümüşkaya xx (Poepon dk. 66 xx), Ali Keten xx (Emin Bayram dk. 60 xx), Arda Köksal xxx, Muhsin Yıldırım xx, Kassongo xx (Diouf dk. 79 xx)
Yedekler: Ömer Alıcı, Oğul Kaan Doğan, Burak Asan, Emre Öztürk
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer x (Efehan Kaptan dk. 63 x), Bedirhan Altunbaş xx, Erdal Akdarı xx, Mevlüt Çelik xx, Tolga Yakut xx (Kaan Gaman dk. 82 x), Buğra Çağlıyan x, Berkay Tanır xx, Uğur Can Semizoğlu xx, Onur Arı xx (Göktuğ Kaan Ünüvar dk. 73 xx), Onurhan Uyanık xx (Kaan Gül dk. 46 xx), Cihangir Çağlıyan xx
Yedekler: İbrahim Halil Öner, Birol Erdoğan, Utku Kızılkaya
Teknik Direktör: Rasim Söğüt
Goller: Araz Abdullayev (dk. 17 ve 56), Arda Köksal (dk. 49) (Boluspor)
Sarı Kartlar: Aykut Demir (Boluspor), Buğra Çağlıyan (Eskişehirspor) - BOLU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı