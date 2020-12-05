TFF 1. Lig: Boluspor 1 Altay 0
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TFF 1. Lig: Boluspor 1 Altay 0

05.12.2020 18:02 | Son Güncelleme: 05.12.2020 18:07
TFF 1. Lig: Boluspor 1 Altay 0

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Boluspor, Altay'ı konuk etti.

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Boluspor, Altay'ı konuk etti. Mücadele ev sahibi 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

7. dakikada topla birlikte ceza sahası içine kadar giren Melih Okutan'ın yerden sert şutu kalecide kaldı.

25. dakikada ceza sahası dışından Melih Okutan'ın sert şutu üst direkten geri döndü. Dönen topa yükselen Poepon'un kafa vuruşu auta çıktı.

77. dakikada ceza sahası içinde kaleci Cihan ile karşı karşıya kalan Gökhan Sazdağı'nın şutunda top Cihan'ın üstünden ağlara gitti. 1-0

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Utku Tuna Velioğlu xx, Abdullah Uğur Sarı xx

Boluspor: Mosquera xx, Kerim Alıcı xx, Fethi Özer xx, Ali Keten xx, Aykut Demir xx, Tugay Kaçar xx, Melih Okutan xx (Burak Bekaroğlu dk. 90+2 ?), Bekir Yılmaz xx (Mihajlovic dk. 87 x), Gökhan Sazdağı xxx, Alican Özfesli xx (Burak Asan dk. 67 xx), Poepon xx (Abdullayev dk. 67 xx)

Yedekler: Ömer Alıcı, Muhammed Bayır, Fatih Özkan, Hamza Gür, Muhammet Arslantaş

Teknik Direktör: Reha Erginer

Altay: Cihan Topaloğlu xx, Berkay Sülüngöz xx, Rıdvan Şimşek xx, İbrahim Öztürk xx, Özgür Özkaya xx, Regattin xx (Putsila dk. 58 xx), Yılmaz Özeren xx (Thiam dk. 58 xx), Ziya Alkurt xx, Harun Alpsoy xx (Yekta Kurtuluş dk. 81 x), Erhan Çelenk xx (Gnanduillet dk. 81 x), Paixao xx

Yedekler: Burak Öğür, Tolga Ünlü, Kuban Altunbudak, Lokman Gör, Kazımcan Karataş, Eren Erdoğan

Teknik Direktör: Yücel İdiz

Gol: (Gökhan Sazdağı dk. 77) (Boluspor)

Sarı kartlar: Poepon, Bekir Yılmaz (Boluspor) (Erhan Çelenk (Altay) - BOLU

TFF 1. Lig: Boluspor 1 Altay 0
TFF 1. Lig: Boluspor 1 Altay 0
TFF 1. Lig: Boluspor 1 Altay 0
TFF 1. Lig: Boluspor 1 Altay 0
TFF 1. Lig: Boluspor 1 Altay 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

TFF 1. Lig: Altay: 1 Giresunspor: 1
TFF 1. Lig: Altay: 1 Giresunspor: 1
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 0 Ankaraspor: 1
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 0 Ankaraspor: 1
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 Balıkesirspor: 0
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 Balıkesirspor: 0

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Sezen Aksu İrem Derici Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Fatih Terim Yılmaz Vural Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Josef De Souza
Tüm Haberler Türk Antalya Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TFF 1. Lig: Boluspor 1 Altay 0 - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 18:08:59. #1.15#
title