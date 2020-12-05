TFF 1. Lig: Boluspor 1 Altay 0
TFF 1. Lig'in 12. haftasında Boluspor, Altay'ı konuk etti.
TFF 1. Lig'in 12. haftasında Boluspor, Altay'ı konuk etti. Mücadele ev sahibi 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
7. dakikada topla birlikte ceza sahası içine kadar giren Melih Okutan'ın yerden sert şutu kalecide kaldı.
25. dakikada ceza sahası dışından Melih Okutan'ın sert şutu üst direkten geri döndü. Dönen topa yükselen Poepon'un kafa vuruşu auta çıktı.
77. dakikada ceza sahası içinde kaleci Cihan ile karşı karşıya kalan Gökhan Sazdağı'nın şutunda top Cihan'ın üstünden ağlara gitti. 1-0
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Kadir Sağlam xx, Utku Tuna Velioğlu xx, Abdullah Uğur Sarı xx
Boluspor: Mosquera xx, Kerim Alıcı xx, Fethi Özer xx, Ali Keten xx, Aykut Demir xx, Tugay Kaçar xx, Melih Okutan xx (Burak Bekaroğlu dk. 90+2 ?), Bekir Yılmaz xx (Mihajlovic dk. 87 x), Gökhan Sazdağı xxx, Alican Özfesli xx (Burak Asan dk. 67 xx), Poepon xx (Abdullayev dk. 67 xx)
Yedekler: Ömer Alıcı, Muhammed Bayır, Fatih Özkan, Hamza Gür, Muhammet Arslantaş
Teknik Direktör: Reha Erginer
Altay: Cihan Topaloğlu xx, Berkay Sülüngöz xx, Rıdvan Şimşek xx, İbrahim Öztürk xx, Özgür Özkaya xx, Regattin xx (Putsila dk. 58 xx), Yılmaz Özeren xx (Thiam dk. 58 xx), Ziya Alkurt xx, Harun Alpsoy xx (Yekta Kurtuluş dk. 81 x), Erhan Çelenk xx (Gnanduillet dk. 81 x), Paixao xx
Yedekler: Burak Öğür, Tolga Ünlü, Kuban Altunbudak, Lokman Gör, Kazımcan Karataş, Eren Erdoğan
Teknik Direktör: Yücel İdiz
Gol: (Gökhan Sazdağı dk. 77) (Boluspor)
Sarı kartlar: Poepon, Bekir Yılmaz (Boluspor) (Erhan Çelenk (Altay) - BOLU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı