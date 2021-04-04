TFF 1. Lig: Boluspor: 1 Adanaspor: 2
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TFF 1. Lig: Boluspor: 1 Adanaspor: 2

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 1. Lig: Boluspor: 1 Adanaspor: 2

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Adanaspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Adanaspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

8. dakikada cezasahası içinde topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın sert şutunda kaleci topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

15. dakikada Adanaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Özkan'ın şutunda top ağlara gitti. 0-1

30. dakikada Boluspor atağında topla birlikte ceza sahası içine kadar giren Kasongo, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutu direkten döndü.

32. dakikada Boluspor'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gönderilen hava topuna yükselen Kasongo'nun kafa şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

61. dakikada Adanaspor atağında topla birlikte ceza sahasına giren Ahmethan Köse'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Hakan Ceylan xx, Kemal Mavi xx, Hasan Hüseyin Tetik xx

Boluspor: Selmani xx, Fethi Özer xx, Oğuzhan Berber xx, Emin Bayram x, Aykut Demir xx,

Burak Asan xx (Diouf dk. 82 ?), Gökhan Sazdağı xx, Araz Abdullayev xx (Marlinho dk. 67 xx), Muhammed Gümüşkaya xx, Mustafa Çeçenoğlu xx (Hamza Gür dk. 75 xx), Kasongo xxx

Yedekler: Ömer Alıcı, Atamer Bilgin, Burak Bekaroğlu, Tugay Kaçar, Ali Keten, Arda Köksal, Muhsin Yıldırım,

Teknik Direktör: Reha Erginer

Adanaspor: Karacic xx, Donkor xx, Evren Korkmaz xx, Furkan Şeker xx, Canberk Dilaver xx, Serdar Özkan xxx (Ömer Çakı dk. 88 ?), Atalay Babacan xx (Ömer Çiçek dk. 77 xx), Celil Yüksel xx (Umut Sözen dk. 88 ?), Uğurcan Yazgılı xx, Eren Keleş xx (Ergin Keleş dk. 61 xx), Ahmethan Köse xxx (Serhat Tunç dk. 77 xx)

Yedekler: Burak Çapkınoğlu, Cenk Alptekin, Berkan Fırat, Hüseyin Çolak, Fıratcan Üzüm,

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Goller: Serdar Özkan (dk. 15), Ahmethan Köse (dk. 61) (Adanaspor), (Kasongo dk. 32) (Boluspor)

Sarı kartlar: Canberk Dilaver, Furkan Şeker, Umut Sözen (Adanaspor), Mustafa Çeçenoğlu, Aykut Demir (Boluspor) - BOLU

TFF 1. Lig: Boluspor: 1 Adanaspor: 2
TFF 1. Lig: Boluspor: 1 Adanaspor: 2
TFF 1. Lig: Boluspor: 1 Adanaspor: 2
TFF 1. Lig: Boluspor: 1 Adanaspor: 2
TFF 1. Lig: Boluspor: 1 Adanaspor: 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Fuat Oktay Cahit Özkan Ziya Selçuk
Magazin Şeyma Subaşı Demet Akalın Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Cenk Tosun Caner Erkin Metin Oktay Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TFF 1. Lig: Boluspor: 1 Adanaspor: 2 - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 15:41:14. #1.16#
title