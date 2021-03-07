TFF 1. Lig: Altay: 5 Tuzlaspor: 0
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TFF 1. Lig: Altay: 5 Tuzlaspor: 0

07.03.2021 21:09 | Son Güncelleme: 07.03.2021 21:14
TFF 1. Lig: Altay: 5 Tuzlaspor: 0

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Tuzlaspor'u konuk eden Altay, rakibini 5-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Tuzlaspor'u konuk eden Altay, rakibini 5-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

19. dakikada Leandro Kappel'in ortasında topa kafayı vuran Adrien Regattin'in şutu kalecide kaldı.

34. dakikada Erhan Çelenk çalımlarla ceza sahasına girdi, şutunu çekti ama kaleci topu son anda kornere çeldi.

45+1. dakikada Khaly Thiam'ın pasında Marco Paixao kale önünde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yasin Güreler'in Marco Paixao'ya hareketini faul olarak değerlendiren hakem penaltı noktasını gösterdi.

45+2. dakikada penaltıyı kullanan Marco Paixao, topu kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 1-0

49. dakikada Erhan Çelenk'in şutunu kaleci kurtardı ancak dönen topu tamamlayan Leandro Kappel topu ağlara gönderdi. 2-0

66. dakikada Adrien Regattin'in ortasında arka direkte topla buluşan Murat Akça, yaptığı düzgün vuruşla topu kaleye gönderdi. 3-0

90. dakikada Marcio Mossoro'nun ortasında Deniz Kadah'ın kafa vuruşu rakibe de çarparak filelere gitti. 4-0

90+2. dakikada Marco Paixao'nun şutu kaleciden döndü. Dönen topa vuran Ziya Alkurt, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 5-0

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Oğuz Terzi xx, Nurettin Dinçer Demir xx

Altay: Cihan Topaloğlu xx, Tolga Ünlü xx (Cebrail Karayel dk. 82 ?), Berkay Sülüngöz xx, Mehmet Erdem Uğurlu xx, Murat Akça xx, Adrien Regattin xxx (Deniz Kadah dk. 82 ?), Khaly Thiam xx (Marcio Mossoro dk. 71 x), Jasmin Scuk xx, Erhan Çelenk xx (İlhan Depe dk. 71 x), Leandro Kappel xx (Ziya Alkurt dk. 59 x), Marco Paixao xxx

Yedekler: Çağlar Birinci, Eren Erdoğan, Zeki Yıldırım, Kazımcan Karataş

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz x (Metin Erol dk. 62 x), İsmail Konuk xx, Yasin Güreler x, Anıl Karaer x (Ahmet Yazar dk. 59 x), Gökcan Kaya xx, Aldin Cajic xx, Matej Pucko x (Onur Ayık dk. 59 x), Rajko Rotman xx, Muhammed Gönülaçar xx, Samet Asatekin xx, Thuram x (Ömer Şişmanoğlu dk. 81 ?)

Yedekler: Samuel Yohou, Vedat Bora, Alan

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Marco Paixao (dk. 45+2 pen.), Leandro Kappel (dk. 49), Murat Akça (dk. 66), Deniz Kadah (dk. 90), Ziya Alkurt (dk. 90+2) (Altay)

Kırmızı kart: Yasin Güreler (dk. 45+1) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Anıl Karaer, Rajko Rotman (Tuzlaspor), Tolga Ünlü, Jasmin Scuk (Altay) - İZMİR

TFF 1. Lig: Altay: 5 Tuzlaspor: 0
TFF 1. Lig: Altay: 5 Tuzlaspor: 0
TFF 1. Lig: Altay: 5 Tuzlaspor: 0
TFF 1. Lig: Altay: 5 Tuzlaspor: 0
TFF 1. Lig: Altay: 5 Tuzlaspor: 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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