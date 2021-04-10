TFF 1.Lig: Akhisarpor: 2 Adana Demirspor: 3
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TFF 1.Lig: Akhisarpor: 2 Adana Demirspor: 3

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TFF 1.Lig: Akhisarpor: 2 Adana Demirspor: 3

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Akhisarspor, konuk ettiği Adana Demirspor'a 3-2 mağlup oldu.

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Akhisarspor, konuk ettiği Adana Demirspor'a 3-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Delarge'dan pası alan Yusuf, ara pasında Çekdar'ı ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Çekdar'ın plase şutunda Zubas topu uzaklaştırdı.

13. dakikada Dibba'nın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Sinan'ın şutu, Halil'in parmak uçlarıyla müdahalesinin ardından direkten kornere çıktı.

16. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Sedat'ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Hasan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

27. dakikada Kaan'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Dibba'nın kafayla penaltı noktasına indirdiği topu önünde bulan Sinan'ın şutu Halil'de kaldı.

29. dakikada kullanılan kornerde Doğukan'ın uzaklaştırdığı topu ceza sahası dışında önünde bulan Sinan'ın sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2

41. dakikada Çekdar'ın ceza sahası içine yaptığı ortada Delarge'nin kafasından seken topu alan Sissoko'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla gitti. 1-2

54. dakikada Çekdar'ın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kadir'in sert şutu filelerle buluştu. 2-2

55. dakikada Sissoko'nun pasında ceza sahasında meşin yuvarlağı alan Yusuf'un pasında Çekdar'ın penaltı noktası üzerinden kaleye gönderdiği şutta top üstten auta gitti.

57. dakikada Çekdar'ın ceza sahası içinde altıpasa yaptığı ortada arkaya seken topu önünde bulan Sissoko'nun şutunda Okan topu çizgi üzerinden çıkardı.

74. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Volkan'ın ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Tayyib'in kafa vuruşu ağlara gitti. 2-3

Stat: Akhisar Belediye

Hakemler: Alper Çetin xx, Mehmet Yıldırım xx, Oğuz Kaan Çalışır xx

Akhisarspor: Halil x, Semih xx (Bertuğ dk. 88 ?), Göksu xx, Doğukan xx, Kadir xx, Keita xx (Onurcan dk. 65 x), Mert xx (Taku dk. 88 ?), Sissoko xxx (Toure dk. 72 x), Çekdar xxx, Yusuf xx, Delarge xx

Yedekler: Milan Lukac, Furkan, Orhan, Berat, Gökmen, İlke

Teknik Direktör: Fırat Gül

Adana Demirspor: Zubas xx, Okan xx, Tayyib xx, Rassoul xx, Kaan xx, Hasan xxx (İsmail dk. 73 x), Gökhan xx (Traore dk. 58 x), Sedat xx (Eze dk. 73 x) Sinan xx (Volkan dk. 58 x), Emircan xx (Yunus dk. 46 x), Dibba xx

Yedekler: Muhammed, Semih, Samet

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Goller: Sissoko (dk. 41), Kadir (dk. 54) (Akhisarspor) Hasan (dk. 16), Sinan (dk. 29), Tayyib (dk. 74) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Doğukan, Keita (Akhisarspor) - MANİSA

TFF 1.Lig: Akhisarpor: 2 Adana Demirspor: 3
TFF 1.Lig: Akhisarpor: 2 Adana Demirspor: 3
TFF 1.Lig: Akhisarpor: 2 Adana Demirspor: 3
TFF 1.Lig: Akhisarpor: 2 Adana Demirspor: 3
TFF 1.Lig: Akhisarpor: 2 Adana Demirspor: 3
TFF 1.Lig: Akhisarpor: 2 Adana Demirspor: 3
TFF 1.Lig: Akhisarpor: 2 Adana Demirspor: 3
TFF 1.Lig: Akhisarpor: 2 Adana Demirspor: 3
TFF 1.Lig: Akhisarpor: 2 Adana Demirspor: 3
TFF 1.Lig: Akhisarpor: 2 Adana Demirspor: 3
TFF 1.Lig: Akhisarpor: 2 Adana Demirspor: 3
TFF 1.Lig: Akhisarpor: 2 Adana Demirspor: 3
TFF 1.Lig: Akhisarpor: 2 Adana Demirspor: 3
TFF 1.Lig: Akhisarpor: 2 Adana Demirspor: 3
TFF 1.Lig: Akhisarpor: 2 Adana Demirspor: 3
TFF 1.Lig: Akhisarpor: 2 Adana Demirspor: 3
TFF 1.Lig: Akhisarpor: 2 Adana Demirspor: 3
TFF 1.Lig: Akhisarpor: 2 Adana Demirspor: 3
TFF 1.Lig: Akhisarpor: 2 Adana Demirspor: 3
TFF 1.Lig: Akhisarpor: 2 Adana Demirspor: 3
TFF 1.Lig: Akhisarpor: 2 Adana Demirspor: 3
TFF 1.Lig: Akhisarpor: 2 Adana Demirspor: 3
TFF 1.Lig: Akhisarpor: 2 Adana Demirspor: 3
TFF 1.Lig: Akhisarpor: 2 Adana Demirspor: 3
TFF 1.Lig: Akhisarpor: 2 Adana Demirspor: 3
TFF 1.Lig: Akhisarpor: 2 Adana Demirspor: 3
TFF 1.Lig: Akhisarpor: 2 Adana Demirspor: 3
TFF 1.Lig: Akhisarpor: 2 Adana Demirspor: 3
TFF 1.Lig: Akhisarpor: 2 Adana Demirspor: 3
TFF 1.Lig: Akhisarpor: 2 Adana Demirspor: 3
TFF 1.Lig: Akhisarpor: 2 Adana Demirspor: 3
TFF 1.Lig: Akhisarpor: 2 Adana Demirspor: 3
TFF 1.Lig: Akhisarpor: 2 Adana Demirspor: 3
TFF 1.Lig: Akhisarpor: 2 Adana Demirspor: 3
TFF 1.Lig: Akhisarpor: 2 Adana Demirspor: 3

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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