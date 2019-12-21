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TFF 1. Lig: Akhisarpor: 0 - Boluspor: 0

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Akhisarspor, sahasında Boluspor ile 0-0 berabere kaldı.

21.12.2019 21:33 | Son Güncelleme: 21.12.2019 21:45
TFF 1. Lig: Akhisarpor: 0 - Boluspor: 0

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Akhisarspor, sahasında ile 0-0 berabere kaldı.


Maçtan dakikalar


28. dakikada kaleye yaklaşık 35 metre uzaktan Muhammet'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Yavuz topu iki hamlede kontrol etti.


45+1. dakikada Burhan'ın pasında ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Aykut'un şutu az farkla auta gitti.


53. dakikada Muhammet'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Rotman'ın şutunu kaleci Yavuz kurtardı.


90.dakikada ceza sahası önünde topu önünde bulan Burhan ceza sahasına girerek pasını Ergin'e verdi. Altıpas içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ergin'in cılız şutu kalecide kaldı.


Stat: Toto Akhisar Belediye


Hakemler: Onur Özütoprak x, Mehmet Yıldırım xx, Cem Özbay xx


Akhisarspor: Gökhan xx, Alperen x (Tolga dk. 64 x), Cocalic xx, Uğur xx (Musa dk. 77 ?), Vrsajevic xx, Aykut xx, Rotman x (Çekdar dk. 69 x), Burhan x, Muhammet x, Erhan x, Ergin x


Yedekler: Milan, Halil, Eray, Onur, Ali Kaan, İrfan


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Boluspor: Yavuz xx, Fethi xx, Burak xx, Ümit xx, Hayrullah x (Mutlu dk. 84 ?), Dodo xx, Cumali xx, Seth xx, Bilal x (Mustafa dk. 64 x), Melih x (Hakan Arslan dk. 73 x), Poepon xx


Yedekler: Hakan, Alimardon, Batuhan


Teknik Direktör: Osman Özköylü


Sarı kartlar: Rotman, Cocalic, Aykut (Akhisarspor), Yavuz (Boluspor) - MANİSA

Kaynak: İHA
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