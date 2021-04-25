TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 Ümraniyespor: 2
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TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 Ümraniyespor: 2

TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 Ümraniyespor: 2
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Adanaspor, Ümraniyespor'u konuk etti.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Adanaspor, Ümraniyespor'u konuk etti. Müsabaka Ümraniyespor'un 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

27. dakikada Vrsajevic'in sağ taraftan ortasında Kehinde'nin kafa vuruşunu kaleci Burak iki hamlede kontrol etti.

36. dakikada Emre'nin sol taraftan kullandığı kornerde Ercan'ın gelişine vuruşunda mşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

45+1. dakikada Adanaspor ceza yayı önünden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen, Celil şutunu çekti. Meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

47. dakikada Virsajevic'in pasında ceza alanında topu kontrol eden Kehinde, kalecinin solundan topu filelere gönderdi. 0-2

54. dakikada Celil'in ceza yayı önünden sert şutunda kaleci Burak topu yumruklayarak kornere çeldi.

66. dakikada Ahmethan'ın sağ kanattan ortasında Celil'in gelişine sert vuruşunu kaleci Burak Öğür topu kornere gönderdi.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Murat Erdoğan xx, Muhammet Yumak xx, Mehmet Şengül xx

Adanaspor: Burak xx, Ergin Keleş xx (Ozegovic dk. 62 x), Donkor xx, Ömer Çakı xx, Celil Yüksel xx, Evren Korkmaz xx, İsmail Erdoğan xx, Uğurcan Yazğılı xx, Papa Mustapha xx (Berkan Fırat dk. 61 x), Ahmethan Köse xx (Atalay dk. 78 x), Belem xx

Yedekler: Karacic, Harun Kaya, İnnocent, Cenk, Hüseyin, Fıratcan, Serhat

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Vrsajevıc xx, Alim xx, Serkan xx (Okan Derici dk. 72 x), Gomis xx (Ahmet Canbaz dk. 61 x (Mustafa Karagöz dk. 81 ?)), Yusuf Emre xx (Batuhan Artarslan dk. 72 x), Kartal Kayra xx, Glumac xx, Ercan xx, Kehinde xxx (Gökhan Süzen dk. 81 ?), Camara xx

Yedekler: Orkun, Yunus Emre, Can Karagöz, Mustafa Eser, Zivkovic, Murat Uslu

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Ercan Coşkun (dk. 36), (Kehinde dk. 47) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Yusuf Emre, Alim Öztürk, Hasan Batuhan Artarslan (Ümraniyespor), Belem (Adanaspor) - ADANA

TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 Ümraniyespor: 2
TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 Ümraniyespor: 2
TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 Ümraniyespor: 2
TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 Ümraniyespor: 2
TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 Ümraniyespor: 2
TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 Ümraniyespor: 2
TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 Ümraniyespor: 2
TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 Ümraniyespor: 2
TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 Ümraniyespor: 2
TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 Ümraniyespor: 2
TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 Ümraniyespor: 2
TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 Ümraniyespor: 2
TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 Ümraniyespor: 2
TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 Ümraniyespor: 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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