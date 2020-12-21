TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Tuzlaspor: 1
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TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Tuzlaspor: 1

21.12.2020 20:07 | Son Güncelleme: 21.12.2020 20:11
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Tuzlaspor: 1

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Tuzlaspor'u 3-1 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Tuzlaspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Tuzlaspor savunmasından dönen topla buluşan Adana Demirsporlu Pa Dibba'nın vuruşuyla meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

8. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Aosman'ın vuruşuyla top direkten dışarı çıktı.

12. dakikada Adana Demirspor'da serbest vuruş kullanan Gökhan, topu ceza sahasına gönderdi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Chedjou, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

18. dakikada Adana Demirspor'da topla buluşan Pa Dibba, ceza sahası içerisindeki Traore'ye pasını gönderdi. Traore kaleci Philipp'in çaprazından topu ağlara gönderdi. 2-0

32. dakikada Adana Demirspor'un ceza sahasında yaşanan karambolde topla buluşan Truham, sert bir şut çekti ancak top direkten döndü.

44. dakikada Adana Demirspor'da Traore, orta sahadan aldığı topu ara pasla Yunus'a gönderdi. Ceza sahasına sokulan Yunus, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0

71. dakikada Adana Demirspor'da sağ kanattan Yunus'un ortasına Mehmet Akyüz kafa vurdu ancak top kaleci Philipp'in elinde kaldı.

86. dakikada Tuzlaspor'da Arif'in uzaktan vuruşu sonrası kaleci Zubas'tan dönen topa vuran Arif, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Ramazan Keleş xx, Serdar Diyadin xx, Murat Şener xx

Adana Demirspor: Zubas xx, Tayyip Talha xx, Okan xx, Rassoul xx, Chedjou xxx, Traore xxx (Sinan dk. 70 x), Hasan xx, Gökhan xx, Yunus xxx (Sedat dk. 80 ?), Pa Dıbba xx (Emircan dk. 39 x), Mehmet xx

Yedekler: Vedat, Semih, Tarık, Lanzafame, İzzet, Berkant, Mehmet

Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar

Tuzlaspor: Philipp xx, Tarık xx, İsmail xx, Erdem xx, Yasin x (Cajic dk. 46 x), Aosman x (Vedat dk. 59 x), Arif xx, Pucko x (Kutay dk. 30 x), Ahmet xx (Özgür Can dk. 85 ?), Gökcan xx, Thuram xx

Yedekler: Samuel, Metin, Samet

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Chedjou (dk. 12), Traore (dk. 18), Yunus (dk. 44) (Adana Demirspor), Thuram (dk. 86) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Tarık, Kutay, Arif, Philipp, Özgür (Tuzlaspor), Rassoul (Adana Demirspor) - ADANA

TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Tuzlaspor: 1
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Tuzlaspor: 1
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Tuzlaspor: 1
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Tuzlaspor: 1
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Tuzlaspor: 1
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Tuzlaspor: 1
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Tuzlaspor: 1
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 3 Tuzlaspor: 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 20:17:22. #1.14#
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