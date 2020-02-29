TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - Hatayspor: 1
TFF 1. Lig'in 25. Haftasında Adana Demirspor sahasında karşılaştığı Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 1. Lig'in 25. Haftasında Adana Demirspor sahasında karşılaştığı Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar:
21. dakikada Volkan Şen'in ara pasında topla buluşan Mehmet Akyüz'ün vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
31. dakikada Mesut'un ortasında direk kaleye giden topu kaleci Muhammed son anda çeldi. Dönen topa gelişine vuran Selim'in şutu yandan auta çıktı.
35. dakikada Hamidou Traore'nin yaklaşık kaleye 35 metre mesafeden şutunda top üstten az farkla auta çıktı.
54. dakikada Volkan Şen'in ortasında Erkan Zengin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
69. dakikada Gökhan Karadeniz sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
86. dakikada Tarık Çamdal'ın ortasında ceza sahası içinde Mehmet Akyüz'ün kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-1
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Turgut Doman xx, Cemal Bingül xx, Baran Eraslan xx
Adana Demirspor: Muhammed Şengezer xx, Tayyip Talha Sanuç xx, Semih Güler xx, Hamidou Traoere xx, Tarık Çamdal xx, Volkan Şen xx (Kosecki dk. 79 ?), Sinan Kurt xx (Dibba dk. 71 x), Hasan Kılıç xx (Berk Yıldız dk. 79 x), Erkan Zengin xx, Rassoul xx, Mehmet Akyüz xxx,
Yedekler: Kurtuluş Yurt, Adil Demirbağ, Tevfik Altındağ, Okan Alkan, Mehmet Uslu
Teknik Direktör: Uğur Tütüneker
Hatayspor: Akın Alkan xx, Popov xx, Kubilay Sönmez xx, Selim Ilgaz xx (Idır Quali dk. 61 x), Gökhan Karadeniz xxx (Alican Özefesli dk 74), Mesut Çaytemel xx, Sadi Karaduman xx, Yusuf Abdioğlu xx, Caner Hüseyin Bağ xx, Mirkan Aydın xx, Rayane xx (Soner Örnek dk. 90 ?)
Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Furkan Şeker, Buğra Çağıran, Rodrigues
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Goller: Gökhan Karadeniz (dk. 69) (Hatayspor), Mehmet Akyüz (dk. 86) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Hasan Kılıç, Uğur Tütüneker (Teknik Direktör), Muhammed Şengezer (Adana Demirspor), Sadi Karaduman, Akın Alkan, Soner Örnek (Hatayspor) - ADANA
Kaynak: İHA