Tezgahlar Lapin, İskorpit ve İskiri Balıklarıyla Şenlendi

Balık avı yasağının 15 Nisan'da başlamasının ardından tezgahları, kıyı balıkçıları tarafından avlanan lapin, iskorpit ve iskiri gibi balıklar doldurdu.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük teknelerle denize açılan kıyı balıkçılarının dip ağları sayesinde 6 - 7 farklı türde balık avcılığı yapabildiklerini söyledi.

Mezgit, barbunya ve istavrit gibi bilinen balıkların yanı sıra lapin, iskorpit, iskiri ve karagöz balıklarının da avlanmaya başlandığını vurgulayan Bayrak, "Kötü geçen sezonun ardından bu balıkların avlanması yüzümüzü güldürdü." dedi.

Bayrak, dip avcılığının giderek artmasını temenni ettiklerini belirterek, şunları dile getirdi:

"Dip balıkları avcılığı istediğimiz düzeyde olmasa da şu an için tezgahlarımız boş kalmıyor. Kıyıya yakın bölgelerde denize ağ bırakan balıkçılarımız lapin, iskorpit ve iskiri gibi balıklar avlıyorlar. Bunların yanı sıra karagöz ve kefal balıkları da avlanıyor. Yine yengeç avcılığı yapılıyor. Açıkçası kötü geçen bir sezonun ardından dip avcılığıyla yüzümüzü gülüyor. Temennimiz giderek artmasıdır. Maalesef son yıllardaki aşırı avcılık ve deniz kirliliğine bağlı olarak balık avcılığında azalma var. Umarız söz konusu bu sorunlar ortadan kalktığında o eski yıllardaki bol avcılık tekrar olur."

Bayrak, avlanan balıkların kilogramının 10 liradan başlayan fiyatlarda satışa sunulduğunu kaydetti.