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Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı

Tokat'ta yaşayan 3 çocuk annesi Sevda Gürler'in teyzesinde içtiği bir tabak tarhana çorbası hayatını değiştirdi. O günden sonra tarhana ticaretine başlayan girişimci anne, siparişlere yetişebilmek için işini büyütmeye hazırlanıyor.

27.07.2020 16:31 | Son Güncelleme: 27.07.2020 17:22

Tokat'ta evli ve 3 çocuk annesi Sevda Gürler 5 yıl önce teyzesini misafirliğe gittiğinde ikram edilen çorba dönüm noktası oldu. Çorbanın tadından etkilenen Gürler, kırmızı biberden yapılan tarhananın tarifini öğrenerek üretime geçti. Un, yoğurt, ekşi maya, kırmızı biber, domates ve soğan karışımından elde edilen malzemeyi balkonunda tel dolaplarda kurutan Gürler, paketleyerek satışa hazır hale getiriyor. Artan taleplere cevap verebilmek için işini büyütmeye karar veren Gürler, ev ekonomisine katkı sağlıyor. Daha çok Ege Bölgesi'nde yapılan tarhanaya Tokat'ta da gösterilen ilgiden memnun olduğunu ifade eden Gürler, kırmızı biberin hasat edilmesi ile birlikte kışlık çorba üretimine başladığını belirtti.

Teyzesinde içtiği tarhana çorba hayatını değiştirdi!

"TADAN TEKRAR ALMAYA BAŞLADI"

İlk başlarda hobi olarak başladığı tarhana işini büyütmeye karar verdiğini belirten Gürler, "İlk başlarda yapabilir miyim yapamaz mıyım diye araştırma içerisine girdim. Bu süreçte ilk olarak kendi evime tarhana yaptım. Evime gelen misafirlerime tattırdığımda hoşlarına gitmesi üzerine üretime geçtim. İlk başlarda hobi olarak bir kavanozla üretime başladım. Talepler artınca 'Ben bu işin daha fazlasını yaparım' diyerek üzerine düştüm. Tarhananın rengi ve tarifinde kendime göre değişiklikler yaptım. Üretime küçük çaplı başlayarak büyüttüm. Evimin balkonunda başladığım işimi büyütmeye başladım. Bir merkezde verilen alanda tarhana kurutmaya başladım. Her iki yerde üretime devam ediyorum. Çok şükür talepler çoğaldı. Tadan tekrar almaya başladı. Üretim ve satış noktalarımın olması halinde bu talebin daha da çoğalacağını düşünüyorum" dedi.

Teyzesinde içtiği tarhana çorba hayatını değiştirdi!

"300 KİLOYA KADAR ÜRETİM YAPIYORUM"

Hedefinin iş yeri açarak istihdam sağlamak olduğunu belirten Gürler, "Ev hanımlarına buradan sesleniyorum. Yapmak isterlerse başaramayacakları iş yok. Ben ilk başlarda 1 kiloluk kavanozda satışa başlamıştım. Şuan 300 kiloya kadar üretim yapıyorum. Talepler oldukça çok, yetiştiremiyorum" diye konuştu.

Teyzesinde içtiği tarhana çorba hayatını değiştirdi!
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı

Kaynak: İHA

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