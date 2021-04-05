Tevfik Lav mezarı başında anıldı
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Tevfik Lav mezarı başında anıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Tevfik Lav mezarı başında anıldı

Manisa Futbol Kulübü, Tevfik Lav'ı vefatının 17. yıldönümünde mezarı başında dualarla andı.

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Manisa Futbol Kulübü, Tevfik Lav'ı vefatının 17. yıldönümünde mezarı başında dualarla andı. Ailesinin de katıldığı anmada konuşan Manisa FK Altyapı Sorumlusu Özcan Nalbantlar, "Manisa FK altyapısında en büyük hedefimiz Tevfik Lav gibi örnek sporcular, teknik adamlar yetiştirmek" dedi.

Konyaspor teknik direktörlüğü görevini yürütürken geçirdiği trafik kazası sonucu 4 Nisan 2004 yılında hayatını kaybeden Tevfik Lav mezarı başında anıldı. Eşi Vecihe Lav ve oğlu Can Lav, Manisa Futbol Kulübü Altyapı Sorumlusu Özcan Nalbantlar, Altyapı Direktörü Levent Bayraktar, Altyapı İdari İşler Sorumlusu Mehmet Haktan Tunç, altyapı antrenörleri ve sporcuların yer aldığı anmada Tevfik Lav için dualar edildi.

"Futbol camiasında örnek gösterilen bir isimdi"

Anmada konuşan Manisa Futbol Kulübü Altyapı Sorumlusu Özcan Nalbantlar, "Tevfik Lav hocamız, bilime, altyapıya ve gençlere önem veren bir spor adamıydı. Futbol camiasında örnek gösterilen bir isimdi. Manisa FK altyapısında da en büyük hedefimiz Tevfik Lav gibi örnek sporcular, teknik adamlar yetiştirmek. Bunun için çalışıyoruz. Aradan 17 yıl geçmesine rağmen Tevfik hocamızın acısı hala taze. Kendisini hiçbir zaman unutmadık. Gelecek nesillere de Tevfik Lav'ı anlatarak anmayı sürdüreceğiz. Tevfik Lav hocamıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi. - MANİSA

Tevfik Lav mezarı başında anıldı
Tevfik Lav mezarı başında anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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