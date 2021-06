Tether (USDT) coin nedir? Güncel Tether (USDT) coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside Tether ilk başta Bitcoin ağındaki Omni Layer protokolünü kullanıyor olsa da şu an Ethereum üzerinde de ERC20 coin olarak bulunabiliyor. Tether (USDT) coin anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Peki, (USDT) coin nedir? Güncel Tether (USDT) coin yorum ve grafiği

Tether bugünkü fiyatı ₺8,73 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺471.163.833.919 TRY. Tether son 24 saatte düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #3, piyasa değeri ₺546.093.810.903 TRY. Dolaşımdaki arz 62.534.142.511 USDT coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

TETHER (USDT) NEDİR?

Tether (USDT), ABD dolarıyla denk bir değer amaçlanarak üretilen dijital para birimidir. 2014'de çıkan Tether'in arkasındaki düşünce, dijital dolar veya sabit değerli kripto paralar (stablecoin) gibi kullanılabilecek istikrarlı bir kripto para birimi yaratmaktı. Tether'in fiyatı, ABD dolarının fiyatına bağlıdır.

Tether ilk başta Bitcoin ağındaki Omni Layer protokolünü kullanıyor olsa da şu an Ethereum üzerinde de ERC20 coin olarak bulunabiliyor. Tether, Bitcoin (Omni ve Liquid Protocol'ün her ikisi üzerinden), Ethereum, EOS ve Tron blockchain ağlarında piyasaya arz ediliyor.

Tether coinleri, kripto borsası Bitfinex ile ortak bir CEO'ya sahip olan Tether Limited tarafından çıkarılıyor. Tether geçmişte, Tether para biriminin yüzde 100 kendi rezerviyle desteklendiğini öne sürdü. Ancak Tether avukatları, 2019 yılında Tether'in sadece yüzde 74'ünün rezerv destekli olduğunu kaydetti ve Tether, "tümüyle destekleme" tanımına iş ortağı kurumlara verilen borçların da dahil olduğunu açıkladı.

TETHER NE İŞE YARIYOR?



Tether, sabit değeri sayesinde kripto pazarındaki dalgalanmalara karşı önlem olarak kullanılıyor. Her USDT coini, bir dolara eşitlendiği için, paranın Tether'da tutulması onu kripto para birimi pazarının bilindik dalgalanmalarından koruyor. Bu sebeple, Bitcoin alım satım işlemlerinin büyük çoğunluğu Tether cinsinden yapılıyor. Çünkü Tether, dolar ve Euro gibi standart para birimleri ile kripto para ekonomisi arasında çift yönlü geçiş için kullanılabiliyor.

TETHER NASIL SATIN ALINIR?



Tether satışı yapan tüm kripto para borsalarından, bu kripto parayı satın alabilirsiniz.