Testi negatife dönen Hatayspor'un gol makinesi Boupendza, Galatasaray'a karşı forma giyebilecek

Atakaş Hatayspor'un ilk koronavirüs testi pozitif çıkan golcüsü Aaron Boupendza'nın ikinci testinin negatif sonuçlandığı ve bu akşam oynanacak Galatasaray maçında forma giyebileceği açıklandı. Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, "Boupendza'nın testi negatif çıkmıştır. Son kararı hocamız verecektir" dedi.

Akdeniz ekibi Hatay'ın Süper Lig'de krallık yarışında zirvede bulunan Aaron Boupendza'nın son testinin negatife döndüğü açıklandı. Kulüp Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, "Aaron Boupendza'nın Türkiye'de yapılan ikinci testi de negatif çıkmıştır ve Galatasaray maçında oynamasında bir sakınca kalmamıştır. Oyuncumuzun oynayıp oynamaması ile ilgili son kararı hocamız verecektir" diye konuştu.

26 MAÇTA 18 GOL ATTI

Bu sezon Hatayspor ile 26 lig maçına çıkan sol ayaklı forvet Boupendza, 18 kez ağları sarsarak ligde gol krallığı yarışında zirveye oturdu. Sezon başında değeri 150 bin euro olan 24 yaşındaki forvet oyuncusu için şimdilerde 10 milyon euro bonservis bedeli talep ediliyor.