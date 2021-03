Teşkilat 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat 5. Bölüm fragmanı izle! Teşkilat 5. Bölüm full HD izle!

Teşkilat 4. Bölümün ardından 5. Bölüm fragmanı araştırılmaktadır. Teşkilat yeni bölüm fragmanı izle! Teşkilat 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat 5. Bölüm fragmanı izle! Teşkilat 5. Bölüm full HD izle! Teşkilat son bölümde neler oldu? Teşkilat konusu nedir, ne zaman yayınlanacak, oyuncuları kimlerdir? Teşkilat TRT1 canlı izle! Teşkilat son bölümde neler oldu? Teşkilat son bölüm izle!

Teşkilat 4. Bölümün ardından 5. Bölüm fragmanı araştırılmaktadır. Teşkilat yeni bölüm fragmanı izle! Teşkilat 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat 5. Bölüm fragmanı izle! Teşkilat 5. Bölüm full HD izle! Teşkilat son bölümde neler oldu? Teşkilat konusu nedir, ne zaman yayınlanacak, oyuncuları kimlerdir? Teşkilat TRT1 canlı izle! Teşkilat son bölümde neler oldu? Teşkilat son bölüm izle! İşte detaylar haberimizde…

TEŞKİLAT 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat 4. Bölümün ardından 5. Bölüm fragmanı araştırılmaktadır. Peki, 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat 5. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır.

TEŞKİLAT 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serdar hem diskin hem Ceren'in sırrının peşinde! Serdar, hala inanmakta zorluk çekse de, içine çekildiği aşk oyununu sorguluyor. Bir yandan da ülkenin gözbebeği mühendislerinin öldürülmesi ile ele geçirilen SİHA protokollerinin bulunduğu harici diski bir an önce geri almak istiyor. Tam olarak anlaşamasalar da Zehra'dan yardım alarak, ölümcül bir tuzak kuruyor. Zehra'yı ve merkezdekileri önce sinirlendirse de tuzak işe yarıyor ve Ceren ile Serdar arasındaki savaş iyice kızışıyor! Teşkilat 'Şirket'e ulaşabilecek mi? Ölmeden önce ölenler, bir yandan ailelerinin kendilerinin kaybı karşısında yaşadıklarını uzaktan takip edip, onlara ellerini uzatamamakla baş etmeye çalışıyor. Ancak bir yandan da vatan sevgisi ile her şeyi göze alıp girdikleri bu oyunda, şimdi SİHA fabrikasına saldırı talimatını verenlerin peşine düşüyor. Kurulan bir oyun ile Pascal'a saldırı talimatını veren "Şirket"e ulaşmanın kapısı aralanıyor. Bu kapı, kahramanlarımızı önce Berlin'e sonra Berlin'de pek çok ülkeden düşmanın bulunduğu bir pazarlık masasına götürüyor. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl'ün yer aldığı Teşkilat'ın yapımcılığını Timur Savcı & Burak Sağyaşar, yönetmenliğini ise Yağız Alp Akaydın yapıyor.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE!

TEŞKİLAT CANLI İZLE!

TEŞKİLAT KONUSU NEDİR?

Teşkilat dizisinde, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın olağanüstü deneyimleri bir senaryoya aktarılırken, Başkent Ankara'da uzun zamandır ilk kez bu büyüklükte bir prodüksiyonla dizi çekiliyor. Türkiye tarihinin gerçek olaylarına ve gerçek kahramanlarını konu alan dizide, bir ölüm-dirim savaşının, bazen bir ateş çemberinin içinde "kötü adamların" kim olduğu da çok konuşulacak ve tartışılacak.

Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının hikayeleri ilk kez tüm gerçekliği ile 'Teşkilat'ta ekrana gelecek. Dizinin kahramanlarına hayat verecek olan oyuncular, karakterlerini canlandırmak için derinlemesine araştırmalar yaptılar; gerçek olayların dokümanlarından ve konunun uzmanlarından eğitim aldılar. Türk milli istihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, 'Teşkilat'ta gün yüzüne çıkacak.

YEDİ OLAĞANÜSTÜ KAHRAMANIN VATAN SEVDASI EKRANA KİLİTLEYECEK

'Teşkilat', istihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini anlatacak.

Ve ilk bölümünde yedi vatan sevdalısı kahramanın kendileri için aldığı "ölüm" kararıyla çok konuşulacak!

TEŞKİLAT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan ve soluk soluğa izlenecek olan Teşkilat dizisi, 28 Mart 2021 Pazar günü saat 20.00'de TRT1'de izleyiciyle buluşacak.

TEŞKİLAT OYUNCULARI KİMLERDİR?

Geçtiğimiz günlerde Star TV'de yayınlanan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde birlikte oynayan Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul, yeni dizide tekrar birlikteler. Bir başka tesadüf ise Deniz Baysal'ın Savcı Derya rolünü canlandırdığı Söz'de birlikte rol aldığı ve Erdem Yarbay'ı oynayan Nihat Altınkaya'nın da yine TRT Ankara dizisinde rol alması oldu.

Mart ayı gibi yayınlana girmesi beklenen dizide ayrıca Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Eneshan Nalbant, Mesut Akusta ve Atılay Uluışık gibi güçlü oyuncular rol alıyor.

Yeni dizi Ankara hakkında Deniz Baysal, Milliyet gazetesindeki röportajında şu ifadeleri kullanmıştı:

"TRT 1'de yayına girecek dizi için çekimlerimiz Ankara'da devam ediyor. Türkiye'nin başardığı birbirinden önemli gizli operasyonlarda, kararlılığı ve zekasıyla ön plana çıkan, ayakları yere sağlam basan gizemli bir karakteri canlandırıyorum. Damara basmayı seven, sonuna kadar giden bir kadın."

Çağlar Ertuğrul,

Deniz Baysal Yurtcu,

Mesut Akusta,

Ezgi Eyüboğlu,

Tuncer Salman,

Ezgi Şenler,

Mehmet Usta,

Nihat Altınkaya,

Serdar Yeğin,

Ahmet Uğur Say

Yavuz Bingöl