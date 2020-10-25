TESK Genel Başkanı Palandöken: "Pandemi ve kış nedeniyle elektrik ve doğalgaza indirim şart"
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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Pandemi ve kış nedeniyle elektrik ve doğalgaza indirim şart"

25.10.2020 10:13 | Son Güncelleme: 25.10.2020 10:17
TESK Genel Başkanı Palandöken:

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımızın ve halkımızın pandeminin arttığı bu günlerde kışı rahat geçirmesi için en önemli gider kalemi olan elektrik ve doğalgaz fiyatlarında acil indirime gidilmeli" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımızın ve halkımızın pandeminin arttığı bu günlerde kışı rahat geçirmesi için en önemli gider kalemi olan elektrik ve doğalgaz fiyatlarında acil indirime gidilmeli" dedi.

Elektrik ve doğalgaz faturalarının hem esnafın hem de vatandaşın cebini yaktığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına geçtiğimiz yıla göre yüzde 30'un üzerinde zamlar yapıldı. Enflasyonun üzerinde yapılan bu zamlar havaların soğumaya başladığı bu günlerde bu ayki faturalara yansıyınca başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak

üzere dar gelirli tüm kesimler oluşacak farkı nasıl karşılayacaklarını şimdiden düşünmektedirler. Esnafımızın ve halkımızın pandeminin arttığı bu günlerde kışı rahat geçirmesi için en önemli gider kalemi olan elektrik ve doğalgaz fiyatlarında acil indirime gidilmeli. Aksi halde hem yaşanan pandeminin önüne geçemeyiz hem de halkın mağduriyeti artar" dedi.

Havaların soğuması ve aynı zamanda pandeminin hala devam etmesi nedeniyle elektrik ve doğalgaza indirim yapılması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Pandeminin halen devam ettiği bir süreçte havalar da artık soğudu. Her zaman en temel ihtiyacımız olan elektrik ve doğalgazın şimdi kullanımı daha çok artacak. Dolayısıyla elektrik, doğalgaz faturaları esnafın da, vatandaşın da cebini yakmaya başladı. Öyle ki hem elektrik hem doğalgaz bu yıl bir önceki yıla göre yüzde 30'un üzerinde arttı. İndirim beklenirken zam yapılmasının kimseye bir faydası yok. Çünkü zamlar enflasyonu da artırıyor. Bu yüzden kış aylarına girmişken, pandemide esnafın da kazancı düşmüşken, her kesimin ihtiyacı elektrik ve doğalgaza indirim yapılmasıdır" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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