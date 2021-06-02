TESK Genel Başkanı Palandöken "şoför esnafı"na ekstra destek istedi
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TESK Genel Başkanı Palandöken "şoför esnafı"na ekstra destek istedi

TESK Genel Başkanı Palandöken 'şoför esnafı'na ekstra destek istedi
Anadolu Ajansı / Enes Duran - Haberler | Ekonomi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şoför esnafının başta ticari yakıtta olmak üzere çeşitli takviyelerle ayrı şekilde desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şoför esnafının başta ticari yakıtta olmak üzere çeşitli takviyelerle ayrı şekilde desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ulaşım sektöründe yüzde 50 kapasiteyle yolcu taşınması sınırlamasının şoför esnafını olumsuz etkilediğini belirtti.

Ulaşım sektöründe maliyetlerin bu yıl geçen yıla göre yüksek oranlarda arttığına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Şoför esnafımız için bir yolcunun bile önemi büyükken doğrudan yarı kapasiteyle çalışması artık zorluyor. Gittiği mesafe aynı, yaktığı yakıt aynı, çalışan şoför sayısı aynı olduğu için bu camia artık ayakta kalmakta zorlanıyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana lastik, sigorta fiyatları, araçların bakım masrafları, mazot parası ve daha birçok kalemde maliyetlerin tamamında artış oldu. Şoför esnafımız başta ticari yakıt desteği olmak üzere nakit desteği gibi takviyelerle ayrı olarak desteklenmeli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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TESK Genel Başkanı Palandöken "şoför esnafı"na ekstra destek istedi - Haberler Ekonomi
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