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TESK Başkanı'dan bayram öncesi merdiven altı üretim uyarısı: Uzak durun

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bayramlarda ve özel günlerde merdiven altı üretimin arttığını belirterek "Bayram sofralarının sağlıksız ve hijyenden uzak yiyeceklerle dolmaması için merdiven altı üretimden uzak durun" ifadesini kullandı.

27.07.2020 11:33 | Son Güncelleme: 27.07.2020 15:34

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, insan sağlığıyla oynayan merdiven altı üretimin, aynı zamanda kayıt dışılığı artırarak ekonomiye zarar verdiğine işaret etti. Vatandaşların merdiven altı üretimden uzak durması gerektiğinin altını çizen Palandöken, bayram alışverişi yapılırken hesaplı ürünle kalitesiz ürün arasındaki farkın bilinmesi gerektiğini vurguladı.

"UCUZA SATILAN ÜRÜNE ŞÜPHEYLE YAKLAŞILMALI"

Palandöken, hangi koşullarda üretildiği bilinmeyen, hijyenden uzak merdiven altı ürünlerin insan sağlığını hiçe saydığını belirterek şunları kaydetti:

"Şekerin, yağın, fıstığın, unun fiyatı belliyken kimse maliyetinin altında baklava satmaz. Günümüz şartlarında 15-20 liraya baklava da çikolata da olmaz. Piyasa fiyatının altında satılan ürünlere şüpheyle yaklaşılmalı. Bu ürünlerin genelde sağlıksız şartlarda ve merdiven altı üretim olduğu bilinmeli. Özellikle de yol kenarında araç arkalarında satılan tatlı, şeker, çikolata gibi yıkanmadan yenebilen ürünlerden uzak durulmalı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlarımızı merdiven altı üretime karşı bir kez daha uyarıyoruz. Bayram sofralarının sağlıksız ve hijyenden uzak yiyeceklerle dolmaması için merdiven altı üretimden uzak durun. Az alın, öz alın, kaliteli alın."

TESK Başkanı'dan bayram öncesi merdiven altı üretim uyarısı: Uzak durun

Kaynak: AA

Haber Yorumları (1)
VATANDAŞ: İllah vatandaşın bu merdiven altı ürünlerle buluşmasımı lazım, her bayram öncesi uyarılar yapılır. Bu uyarılar yapılacağına her belediyenin bünyesinde onlarca zabıta memuru var. bu ürünler piyasaya çıkmadan müdahale edilse daha iyi olmazmı.
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