Tescilli Silifke çileği 15'ten fazla ülkeye ihraç ediliyor
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Tescilli Silifke çileği 15'ten fazla ülkeye ihraç ediliyor

Tescilli Silifke çileği 15'ten fazla ülkeye ihraç ediliyor
Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Ekonomi

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, coğrafi işaret tescil belgeli Silifke çileğinin 15'ten fazla ülkeye ihraç edildiğini söyledi.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, coğrafi işaret tescil belgeli Silifke çileğinin 15'ten fazla ülkeye ihraç edildiğini söyledi.

Kaynar, çilek hasadı yapılan tarlada çalışan işçileri ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Silifke çileğine yurt içi ve yurt dışından talebin arttığını belirtti.

"Şu anda 15'ten fazla ülkeye ihracat yapıyoruz ve ihracatta taleplere yetişemiyoruz. Rusya, Kazakistan, Romanya, Ukrayna ve Polonya gibi ülkeler ile Arap Yarımadası'na ürünlerimizi gönderiyoruz." diyen Kaynar, sezonun ihracat açısından verimli geçtiğini vurguladı.

Kaynar, bu yıl çileğin rekoltesinin biraz düşük ancak ihracatının iyi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Üreticinin iyi para kazandığı bir yıl. Silifke çileği üreticisi, ülke istihdamına ve ekonomisine büyük katkı sağladı. Yurt içinde pazarların kapanması bize ürünlerin yüzde 60'ının bu pazarlar aracılığıyla tüketiciye ulaştığını öğretti. Yurt içine satışlarda sıkıntı yaşasak da ihracat sayesinde Silifke çiftçisinin yüzü güldü."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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