Tescillenen içi dışı kırmızı elmaya talep artıyor
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Tescillenen içi dışı kırmızı elmaya talep artıyor

12.12.2020 08:14 | Son Güncelleme: 12.12.2020 08:18
Tescillenen içi dışı kırmızı elmaya talep artıyor

ARDAHAN'ın Posof ilçesinde yaklaşık 200 yıllık geçmişi olan ve endemik bir tür olarak Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillenen içi dışı kırmızı elmada talep patlaması yaşanıyor.

ARDAHAN'ın Posof ilçesinde yaklaşık 200 yıllık geçmişi olan ve endemik bir tür olarak Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillenen içi dışı kırmızı elmada talep patlaması yaşanıyor. Yeteri kadar üretim olmadığı için yurt içinin yanı sıra yurt dışından da gelen talepler karşılanamıyor. 

Türkiye-Gürcistan sınırında yer alan Posof ilçesinde Karadeniz iklimi nedeniyle başta elma olmak üzere, mısır, buğday, fasulye, arpa, patates, ceviz, erik, armut, vişne üretimi yapılıyor. 26 çeşit elma üretimi olan ilçede en dikkat çekici tür yörede 'Badele elması' olarak da bilinen içi dışı kırmızı elma. Vücudun günlük vitamin, mineral, lif ihtiyacının karşılayan antosiyanin maddesi bakımından zengin olan içi dışı kırmızı elmanın yörede kan şekerinin düşmesine de faydalı olduğuna inanılıyor. 

POSOF BADELE ELMASI OLARAK TESCİLLENDİPosof ilçesi ve bazı köylerde yetişen içi dışı kırmızı elmanın tescili alınması için 2017 yılında başlatılan çalışmalar 2019'da tamamlandı. Türk Patent ve Marka Kurumu'nca yapılan inceleme sonunda içi, dışı kırmızı olan elma, 2019 yılında 'Posof Badele Elması' adı altında coğrafi işaret alarak tescillendi.YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN TALEP VAR

Posof ilçe merkezi ile 9 köyde yetiştirilen badele elmasına tescil sonrası talep arttı. Vitamin bakımından zengin olması ve kan şekerini düşürücü özelliğinin bulunduğuna inanılması nedeniyle gerek yurt içi gerekse yurt dışından badele elmasına olan ilgiyi artırdı. Yeteri kadar üretim olmaması dolayısıyla gelen talepleri karşılayamayan üreticiler, bu konuya el atılmasını istiyor. Yeni fidanların üretilerek dikilmesini isteyen Posoflu sakinlerinden biri, "İçi ve dışı kırmızı elmanın neslinin tükenmek üzere olduğunu, devamının ve neslinin korunabilmesi için yeni fidanların bir an önce üretilerek vakit kaybedilmeden toprakla buluşabilmesi için seferberlik yapılması gerekiyor" dedi.


Tescillenen içi dışı kırmızı elmaya talep artıyor
Tescillenen içi dışı kırmızı elmaya talep artıyor
Tescillenen içi dışı kırmızı elmaya talep artıyor
Tescillenen içi dışı kırmızı elmaya talep artıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper TURGUT

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