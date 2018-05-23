Terrace Evler'in 1. Etabı Satışa Sunuldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yuvam Akarca'da yapılan Terrace Evler'in 1. etabı, lansman öncesi satışa sunuldu.

Kocaeli'nin en gözde semtlerinden Yuvam Akarca'da yapılan Yahya Kaptan Terrace Evler'in 1. etabı lansman öncesi satışa sunuldu. Onur Yılmaz, Himmet Yıldırdım ve Bilgin Cün'ün bulunduğu Kent Proje ortaklığı tarafından gerçekleştirilen, 550 dairenin bulunduğu proje 3 etaptan oluşacak. 35 dönüm arazi üzerine 300 milyon TL yatırım ile kurulacak yaşam alanında birçok sosyal alanda bulunacak.

Proje tanıtımında konuşan Onur Yılmaz, "Kent Proje, Kocaeli'nde ilk olacak birçok özelliğe sahip Yahya Kaptan Terrace Evler Projesi'nin 1. etabını satışa sunduk. Kent Proje'nin Yuvam Akarca Mevkii'nden satın aldığı arsa üzerine 300 milyon TL'lik yatırımla başlattığı Yahya Kaptan Terrace Evler Projesi'nde 35 dönümlük alanda 600 konutun yanı sıra kapalı ve açık havuz, sauna, Türk Hamamı, spor salonu, basketbol, voleybol ve mini futbol sahaları, etkinlik alanları ile kapalı otopark bulunacak. Ayrıca proje alanı içerisinde Yahya Kaptan Terrace Evler sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılayabileceği büyük bir market, kreş ile ulaşım ve güvenlik endişesi yaşamadan çocuklarını gönderebilecekleri ilkokul ve lisesinin olduğu bir özel okul da yer alacak" dedi.

Ayrıca Leed Sertifikası'na sahip ilk proje olan Kaptan Terrace Evler'i konutların çatılarına kurulacak güneş enerjisi panelleri sayesinde yaklaşık 70-80 kilovat elektrik üretimi sağlanarak yaşam alanındaki sosyal tesislerin enerji ihtiyacı karşılanacak. - KOCAELİ