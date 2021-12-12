Terim'in toplantısına damga vuran tercümandan paylaşım: Koyu Beşiktaşlıyım ama etkilendim - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Terim'in toplantısına damga vuran tercümandan paylaşım: Koyu Beşiktaşlıyım ama etkilendim

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'ın Lazio maçı öncesi basın toplantısında tercümanlık yapan Nazlı Birgen, milyonların gözü önünde Fatih Terim'in takdirini toplamıştı. Koyu Beşiktaş taraftarı olduğunu ifade eden Birgen, sosyal medya hesabından uzun ve duygusal bir paylaşım yaptı.

Fatih Terim ve Fernando Muslera'nın 1 saatten fazla süren basın toplantısında İtalyanca-Türkçe çeviri yapan ve başarısıyla dikkat çeken tercüman Nazlı Birgen, Fatih Terim'in takdirini kazanmıştı.

Terim'in toplantısına damga vuran tercümandan dikkat çeken paylaşım: Koyu Beşiktaşlı olarak duygulandım

"VALLAHİ PES"

Fatih Terim, "Vallahi pes, süpersin. Tebrik ederim. Eksiksiz, hiç kolay bir şey değil. Bravo. Bir fotoğraf çektirelim" diyerek tebrik etmişti. O toplantıyla Türkiye'nin gündemine gelen Birgen, sosyal medya hesabından Terim ve Galatasaray için duygusal bir paylaşım yaptı.

"KOYU BİR BEŞİKTAŞLI OLARAK"

Birgen yaptığı açıklamada koyu Beşiktaş taraftarı olduğunu belirterek, Galatasaray camiasının ve Fatih Terim'in kendisine gösterdiği yaklaşımdan çok etkilendiğini ifade etti.

İşte Birgen'in paylaşımı:

Terim'in toplantısına damga vuran tercümandan dikkat çeken paylaşım: Koyu Beşiktaşlı olarak duygulandım"Her insanın hayatında bazı kırılma anları vardır. Benim için 8 Aralık 2021 Çarşamba günü bu anlardan biri, hatta belki de en önemlisi olarak ilelebet hafızama kazındı diyebilirim. Başta beni iki ülkenin basın mensupları ve kamuoyu önünde övme nezaketini gösteren Fatih Terim Hoca başta olmak üzere, tüm Galatasaray camiasına bana verdikleri destek ve duydukları güven için teşekkürü borç bilirim. Yalnızca Türkiye'de değil İtalya'da da "sembol" olmu? ve spor tarihine damgasını vurmuş bir teknik adamdan duyduğum sözler, özellikle de onun mükemmeliyetçi ve hırslı yapısını da bilen biri olarak bana gerçekten tarifsiz bir mutluluk yaşattı. Ayrıca kendisiyle birlikte basın toplantısına katılan Fernando Muslera'ya içten tavrı ve güler yüzü; etkinlikte görevli tüm gazeteci arkadaşlara işimi kolaylaştırmak adına sergiledikleri özveri ve hakkımda yaptıkları haberler; spiker ve spor yorumcularına canlı yayında sarf ettikleri övgü dolu sözler ve meslektaşlarım, ailem, arkadaşlarım ve birçoğu Galatasaraylı olan sayısız sporsevere günlerdir gönderdikleri mesajlar için canıgönülden teşekkür etmek isterim. Futbol gibi "tutku"nun ağır bastığı bir spor zemininde insanlara ilham kaynağı olduğumu ve yaptığım işin takdir edildiğini bilmenin gururunu yaşıyorum. Benimle iletişime geçen herkese geri dönmek için elimden gelen gayreti göstermeme rağmen, yoğunluk içerisinde istemeden atladıklarım olduysa lütfen mazur görsünler. Koyu bir Beşiktaşlı olarak Galatasaray'ı elde ettiği büyük başarıdan dolayı bir kez daha tebrik eder, Türk takımları ve sporcularının Avrupa'daki varlıklarının her dalda katlanarak artmasını umarım. Dostluk ve kardeşlik ruhunun her ortamda galip gelmesi; kalite, meslek aşkı ve saygının daima el üstünde tutulması dileğiyle."

Can Yaman'ın sıralaması sosyal medyayı salladı! Zirveyi ünlü hocaya, ikinciliği kendisine verdi

Can Yaman'ın sıralaması sosyal medyayı salladı! Zirveyi ünlü hocaya, ikinciliği kendisine verdi

 Bu savaş çıkmak zorunda! Okay Yokuşlu için Fenerbahçe ve Galatasaray birbirine girdi

Bu savaş çıkmak zorunda! Okay Yokuşlu için Fenerbahçe ve Galatasaray birbirine girdi

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title