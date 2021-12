Terim'in toplantısına damga vuran tercümandan paylaşım: Koyu Beşiktaşlıyım ama etkilendim

Fatih Terim ve Fernando Muslera'nın 1 saatten fazla süren basın toplantısında İtalyanca-Türkçe çeviri yapan ve başarısıyla dikkat çeken tercüman Nazlı Birgen, Fatih Terim'in takdirini kazanmıştı.

"VALLAHİ PES"

Fatih Terim, "Vallahi pes, süpersin. Tebrik ederim. Eksiksiz, hiç kolay bir şey değil. Bravo. Bir fotoğraf çektirelim" diyerek tebrik etmişti. O toplantıyla Türkiye'nin gündemine gelen Birgen, sosyal medya hesabından Terim ve Galatasaray için duygusal bir paylaşım yaptı.

"KOYU BİR BEŞİKTAŞLI OLARAK"

Birgen yaptığı açıklamada koyu Beşiktaş taraftarı olduğunu belirterek, Galatasaray camiasının ve Fatih Terim'in kendisine gösterdiği yaklaşımdan çok etkilendiğini ifade etti.

İşte Birgen'in paylaşımı:

"Her insanın hayatında bazı kırılma anları vardır. Benim için 8 Aralık 2021 Çarşamba günü bu anlardan biri, hatta belki de en önemlisi olarak ilelebet hafızama kazındı diyebilirim. Başta beni iki ülkenin basın mensupları ve kamuoyu önünde övme nezaketini gösteren Fatih Terim Hoca başta olmak üzere, tüm Galatasaray camiasına bana verdikleri destek ve duydukları güven için teşekkürü borç bilirim. Yalnızca Türkiye'de değil İtalya'da da "sembol" olmu? ve spor tarihine damgasını vurmuş bir teknik adamdan duyduğum sözler, özellikle de onun mükemmeliyetçi ve hırslı yapısını da bilen biri olarak bana gerçekten tarifsiz bir mutluluk yaşattı. Ayrıca kendisiyle birlikte basın toplantısına katılan Fernando Muslera'ya içten tavrı ve güler yüzü; etkinlikte görevli tüm gazeteci arkadaşlara işimi kolaylaştırmak adına sergiledikleri özveri ve hakkımda yaptıkları haberler; spiker ve spor yorumcularına canlı yayında sarf ettikleri övgü dolu sözler ve meslektaşlarım, ailem, arkadaşlarım ve birçoğu Galatasaraylı olan sayısız sporsevere günlerdir gönderdikleri mesajlar için canıgönülden teşekkür etmek isterim. Futbol gibi "tutku"nun ağır bastığı bir spor zemininde insanlara ilham kaynağı olduğumu ve yaptığım işin takdir edildiğini bilmenin gururunu yaşıyorum. Benimle iletişime geçen herkese geri dönmek için elimden gelen gayreti göstermeme rağmen, yoğunluk içerisinde istemeden atladıklarım olduysa lütfen mazur görsünler. Koyu bir Beşiktaşlı olarak Galatasaray'ı elde ettiği büyük başarıdan dolayı bir kez daha tebrik eder, Türk takımları ve sporcularının Avrupa'daki varlıklarının her dalda katlanarak artmasını umarım. Dostluk ve kardeşlik ruhunun her ortamda galip gelmesi; kalite, meslek aşkı ve saygının daima el üstünde tutulması dileğiyle."

