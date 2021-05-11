Terim, bugün yaşananları önceden görmüş! Arda, hocasının kehanetini canlı yayında paylaştı

Galatasaray'ın kaptanlarından Arda Turan, maçın ardından hocasının karşılaşma öncesi şampiyonlukla ilgili verdiği kehaneti canlı yayında açıkladı. Arda, "Hocam hava ne güzel, tam bizlik. Mayıs ayındayız ama biraz geç kaldık dedim. O da bana 'Sen merak etme. İkisi de kaybederler.' dedi. Göreceğiz bakalım sonunu" diye konuştu.

Arda Turan, 4-1 kazandıkları Denizlispor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Arda, maç öncesi Fatih Terim ile yaptığı konuşmayı da itiraf etti

Arda Turan'ın açıklamaları şu şekilde:

"HAYAT NE GÖSTERECEK GÖRECEĞİZ"

"Galatasaraylı olmak çok güzel. İnanmadığımız hiçbir şeyi taraftarımıza söylemedik. Beşiktaş maçından önce rakiplerimiz bizden öndeydi. Sağa sola bakmadan maçlarımızı oynadık. Cumartesi ne olacak, hayat bize ne gösterecek bilmiyorum. Maçtan önce sahaya çıktığımızda Fatih Hocaya 'Hava ne güzel hocam, tam bizlik. Mayıs ayındayız ama biraz geç kaldık' dedim. 'Sen merak etme. İkisi de kaybederler.' dedi.

"CAMP NOU'DA KUPA KALDIRDIM"

Son maçta ne olacağını göreceğiz. Yeni Malatyaspor iyi bir takım. Ben hayatım boyunca sonuna kadar mücadele ettim. Camp Nou'da kupa kaldırdım. 8 takımlı ihtimalden EURO 2016'ya gittik. Göztepe iyi bir takım. Başlarında Ünal Hoca var. Neler olacağını göreceğiz."