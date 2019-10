Tepkiler sonrası Babel, Instagram hesabını kapattı

02.10.2019 09:55

Maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarları büyük tepki gösterdiği Hollandalı futbolcu, tepkilere böyle bir reaksiyon gösterdi.

Babel maçta uygun pozisyonda olmasına rağmen Belhanda'ya pas atmamış ve net bir pozisyonun olumsuz sonuçlanmasına sebep olmuştu. Fatih Terim ikinci yarıda etkisiz gördüğü Babel'i çıkararak Andone'yi oyuna dahil etti.

TERİM: BÖYLE OYNAYIN KAYBEDİN ANLAYIŞI

Maçın ardından Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel'i tebrik ettiğini söyleyen Fatih Terim, "Kendisine dün benim için söylediği sözler için de teşekkür ettim. Tuchel genç ve çok yetenekli bir hoca. Aynı zamanda çok olgun bir insan. Kendisinin gelişmesine de çok önem veriyor. Büyük bir takımın başında. Mainz'dan başlayan, Dortmund'da devam eden ve Paris'te görevini sürdüren çok önemli bir teknik adam. Onun sözleri bizim için iyi şeyler. Bugün akşamki genel skorlara da baktığınızda, Şampiyonlar Ligi'nde her an her şey olabilir. Kaybetmemek önemliydi ama 'Böyle oynayın kaybedin' diye bir anlayış da olabilir. Paris'i kupanın favorilerinden birisi olarak görüyorum. Real Madrid maçı şimdi daha da büyük önem kazandı. İki takım da 1 puanda. Önemli bir takım. Bizim kaybedeceğimiz bir şey yok. Daha dikkatli nasıl oluruz diyerek devam edeceğiz. Kimseden çekinmeden, oynamayı kendisine prensip edinmiş bir takımız. Geçen 1,5 yıldaki performansımız da buydu zaten. Bugün topu yere indirip baskı kurduğumuzda iyi işler yaptık. Maç sonu istatistiklerinde çok da çarpıcı sayılar görmedim. Aşağı yukarı eşit şeyler vardı. Tuchel'e teşekkür ediyorum. Paris'te görüşeceğiz inşallah" açıklamasını yaptı.