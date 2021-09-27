Teniste geleceğin yıldızlarının dünya kupası heyecanı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Teniste geleceğin yıldızlarının dünya kupası heyecanı

AA / Oktay Özden - Haberler | Spor
Teniste geleceğin yıldızlarının dünya kupası heyecanı

Teniste gençlerde kızlar ve erkeklerin dünya kupası olan BNP Paribas Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup Finalleri, Antalya'da yarın başlayacak.

ANTALYA (AA) - Teniste gençlerde kızlar ve erkeklerin dünya kupası olan Bnp Paribas Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup Finalleri, Antalya'da yarın başlayacak.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, Antalya Club Mega Saray Tenis Akademisi'nde düzenlenecek organizasyona Türkiye ilk kez ev sahipliği yapacak.

BNP Paribas sponsorluğundaki Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup Finalleri'nde kızlar ve erkeklerde 16'şar olmak üzere toplamda 32 milli takım ve 21 ülke mücadele edecek.

Türkiye Milli Takımı, hem kızlar hem de erkeklerde bu önemli organizasyonda korta çıkacak.

Geleceğin dünya yıldızlarının yarışacağı organizasyonda Denis Shapovalov, Felix Auger-Aliassime, Iga Swiatek ve Coco Gauff önceki yıllarda milli takımlarıyla şampiyonluk kazanan isimler arasında yer alıyor.

Takımların 6 gün boyunca sıralama mücadelesini sürdüreceği organizasyon, 3 Ekim Pazar günü sona erecek.

AA / Oktay Özden - Spor Haberleri
Norveç'te sakatlık depremi! Alexander Sörloth, Türkiye karşısında forma giyemeyecek

Norveç'te sakatlık depremi! Alexander Sörloth, Türkiye karşısında forma giyemeyecek
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Oğuzhan Koç Şevval Şahin Acun Ilıcalı
Spor Balotelli Mesut Özil Fatih Terim Cüneyt Çakır Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Teniste geleceğin yıldızlarının dünya kupası heyecanı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 14:00:45. #1.17#