Teniste geleceğin yıldızlarının dünya kupası heyecanı

ANTALYA (AA) - Teniste gençlerde kızlar ve erkeklerin dünya kupası olan Bnp Paribas Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup Finalleri, Antalya'da yarın başlayacak.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, Antalya Club Mega Saray Tenis Akademisi'nde düzenlenecek organizasyona Türkiye ilk kez ev sahipliği yapacak.

BNP Paribas sponsorluğundaki Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup Finalleri'nde kızlar ve erkeklerde 16'şar olmak üzere toplamda 32 milli takım ve 21 ülke mücadele edecek.

Türkiye Milli Takımı, hem kızlar hem de erkeklerde bu önemli organizasyonda korta çıkacak.

Geleceğin dünya yıldızlarının yarışacağı organizasyonda Denis Shapovalov, Felix Auger-Aliassime, Iga Swiatek ve Coco Gauff önceki yıllarda milli takımlarıyla şampiyonluk kazanan isimler arasında yer alıyor.

Takımların 6 gün boyunca sıralama mücadelesini sürdüreceği organizasyon, 3 Ekim Pazar günü sona erecek.