Tenis: Wimbledon

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Çinli Shuai Zhang'ı 2-0 mağlup eden Rumen Simona Halep, yarı finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının sekizinci gününde, 7 numaralı seribaşı Rumen Halep ile klasmanda 50. sırada yer alan Çinli Zhang, tek kadınlar çeyrek final mücadelesinde karşılaştı.

1 numaralı kortta oynanan ve 86 dakika süren mücadeleyi 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0 kazanan Halep, yarı finale yükselen ilk isim oldu.

Kariyerinde 2014'ten sonra ikinci kez yarı finale çıkan Halep, Elina Svitolina-Karolina Muchova maçının galibiyle eşleşecek.

Kaynak: AA