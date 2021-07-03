Tenis hakemlerine eğitimleri Elazığ'da veriliyor

Türkiye Tenis Federasyonu faaliyet programında yer alan çizgi ve gözlemci hakemlik kurs programı, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Türkiye Tenis Federasyonu faaliyet programında yer alan çizgi ve gözlemci hakemlik kurs programı, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Pandemi dolayısıyla yaklaşık 4 ay ertelenen tenis hakemlik kursu Elazığ'da başladı. Elazığ başta olmak üzere Bingöl, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep ve Tunceli'den gelen katılımcılarla 2-3-4 Temmuz tarihlerinde Çok Amaçlı Spor Merkezi salonunda ve tenis kortlarında eğitim veriliyor. Kurs sonunda yapılacak sınavla Tenis Federasyonu, yeni hakemlerini bünyesine katmış olacak.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, bakım-onarım çalışmalarını başlattıkları kaçık tenis kortları ve yapmayı planladıkları kapalı kort ile sahaları müsabakalara ve antrenmanlara hazır hale getireceklerini söyledi. Eren, "Bu vesile ile de hakemlik kurslarının ilimizde yapılması güzel bir isabet oldu. Turnuvalar bölge maçları ve final müsabakaları gibi önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmış olacağız. Farklı branşlarda farklı hakemlik veya antrenörlük kurslarını takip ediyoruz, şehrimize katacağımız her bir değer için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı