Tenis: ATP Dünya Turu Finalleri

ATP Dünya Turu Finalleri'nin beşinci gününde İsviçreli tenisçi Roger Federer, Hırvat Marin Cilic'i 2-1 yendi.





İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen finallerde, dünya klasmanında ikinci sırada yer alan Federer, 5. sıradaki Cilic ile karşılaştı.





Boris Becker Grubu'ndaki ilk iki maçını kazanarak yarı finali garantileyen Federer, 1 saat 54 dakika süren mücadelede Hırvat rakibini 6-7, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup ederek, grubu namağlup tamamladı.



Grubun diğer maçında Alexander Zverev ile Jack Sock karşılaşacak.