Tenis: American Express İstanbul Challenger

American Express İstanbul Challenger Erkekler Tenis Turnuvası'nın ana tablo üçüncü gün maçları tamamlanırken, teklerde Marsel İlhan çeyrek finalist, çiftlerde ise Anıl Yüksel-Sarp Ağabigün ikilisi yarı finalist oldu.



TED Spor Kulubü kortlarında 69.'su düzenlenen 75 bin dolar para ödüllü turnuvanın tekler ikinci turunda Rus rakibi Shalva Dzhanashia'yı 6-2 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenen Marsel İlhan, adını çeyrek finale yazdırdı.



Marsel İlhan, teklerde Altuğ Çelikbilek'in ardından çeyrek finale çıkan ikinci Türk sporcu olmayı başardı. Milli sporcu, çeyrek finalde turnuvanın 1 numaralı seri başı ve son şampiyonu Tunuslu Malek Jaziri ile karşılaşacak.



Turnuvanın çiftler kategorisinde Anıl Yüksel-Sarp Ağabigün ikilisi, yine Türkiye'den Altuğ Çelikbilek-Mert Naci Türker ekibini 6-3 tamamlanan iki setin ardından eleyerek yarı finale yükseldi.



Çiftlerde Tuna Altuna-Cem İlkel ekibi ise Jonathan Eysseric (Fransa)-Andre Begemann (Almanya) ikilisine 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.