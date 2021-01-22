Tencere satma bahanesiyle kandırdıkları kadının küpe ve parasını çaldıkları iddiası
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Tencere satma bahanesiyle kandırdıkları kadının küpe ve parasını çaldıkları iddiası

22.01.2021 10:11 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:11
Tencere satma bahanesiyle kandırdıkları kadının küpe ve parasını çaldıkları iddiası

Adana'da 2 kişinin, tencere satma bahanesiyle kandırdıkları kadının altın küpesi ve 350 lirasını çaldığı öne sürüldü.

Adana'da 2 kişinin, tencere satma bahanesiyle kandırdıkları kadının altın küpesi ve 350 lirasını çaldığı öne sürüldü.

Merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde ikamet eden İlknur Süren, polisi arayarak, 2 kişinin tencere ve tabak satma bahanesiyle kendisini kandırdığını, altın küpesi ile 350 lirasını alıp kaçtığını bildirdi.

İhbar üzerine polis ekipleri, zanlıları yakalamak için bölgede araştırma başlattı.

Süren, olay yerinde gazetecilere, sokakta araçlarıyla tencere satan 2 kişiyle alışveriş yapmak için görüştüğünü söyledi.

Çok sayıda tencere gösterdiklerini belirten Süren, "Cebimde sadece 350 liram vardı. Param yeterli olmayınca 'Değerli bir şeyiniz yok mu?' diye sordular. Ben de kulağımdaki altın küpelerimi çıkarıp gösterdim. 2 şüpheliden biri paramı ve küpelerimi alıp benden bir bardak su istedi. Su getirmek için evime yöneldim. Döndüğümde araçlarıyla uzaklaştıklarını görünce arkalarından gittim ama yetişemedim." diye konuştu.

Polis ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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