Temmuz ayında en çok Fenerbahçe konuşuldu Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Temmuz ayı raporunu açıkladı.

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Temmuz ayı raporunu açıkladı. Medipol Başakşehir'in şampiyonluğunu ilan ettiği Temmuz ayında en çok konuşulan futbolcular, takımlar, kulüp yöneticileri, teknik direktörler ve hakemler de belirlendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir müddet ertelenen ve yaz aylarında yeniden oynanan 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu 34. ve son haftada oynanan maçların ardından sona erdi. Yıllardır üst sıralarda yer alarak şampiyonluk kovalayan İstanbul temsilcisi Medipol Başakşehir, istikrarlı çıkışını sürdürerek 2019-2020 sezonunda mutlu sona ulaştı. Medipol Başakşehir en çok konuşulan takımlar içinde 50 bin 391 ile 5'inci sırada yer aldı. Ay boyunca 69 bin 742 haberde yer alan Fenerbahçe, Temmuz ayının en çok konuşulan takımı oldu. Listede sarı-lacivertli takımı takip eden takımlar ise sırası ile 67 bin 914 haber ile Galatasaray ve 65 bin 601 haber ile Trabzonspor oldu.

LİLLE'E BİR TÜRK DAHA

Burak Yılmaz, Fransa'nın Lille takımına transfer oldu. MTM'nin raporuna göre ay boyunca toplam 10 bin 59 habere konu olan tecrübeli santrafor Burak Yılmaz, Temmuz ayının en çok konuşulan futbolcusu oldu. Onu ikinci sırada 8 bin 827 haber ile bordo-mavili futbolcu Sörloth, üçüncü sırada ise 8 bin 220 haber ile sarı-lacivertli futbolcu Emre Belözoğlu takip etti.

GALATASARAY'DAN FATİH TERİM'E 46. YIL VİDEOSU

Sarı-kırmızılı kulüp, Fatih Terim'in 1974 yılında Galatasaray'a transfer olması dolayısıyla bir video yayımladı. Terim'in, Galatasaray'a attığı imza ile başlayan videoda, tecrübeli teknik adamın futbolcu ve antrenörken Galatasaray ile kaldırdığı kupaların görüntülerine yer verildi. Her ay olduğu gibi Temmuz ayında da en fazla konuşulan teknik direktör olmayı başaran Galatasaray'ın başarılı çalıştırıcısı Fatih Terim, ay boyunca 20 bin 555 habere konu oldu. Onu ikinci sırada 13 bin 879 haber ile Beşiktaş'ın çalıştırıcısı Sergen Yalçın ve 7 bin 537 haber ile Trabzonspor'un çalıştırıcısı Hüseyin Çimşir takip ettiler.

Ay boyunca lig düşmeme ve yabancı oyuncu kuralları ile ilgili yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Nihat Özdemir, 7 bin 525 haberde yer alarak Temmuz ayının en popüler futbol yöneticisi olmayı başardı. Medya Takip Merkezi'nin aynı raporuna göre Özdemir'i sırası ile 5 bin 286 haber ile Ali Koç ve 4 bin 225 haber ile Ahmet Ağaoğlu takip ettiler. FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, MTM'nin raporuna göre medyada 5 bin 422 haberde yer alarak Temmuz ayında da en çok konuşulan hakem olma unvanını sürdürmüş oldu. Çakır'ı sırası ile 3 bin 870 haber ile Ali Palabıyık ve 3 bin 300 haber ile Fırat Aydınus takip etti.

Kaynak: DHA