49 Havalimanına Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından işletilen 49 havalimanına 'Temel Seviye Sıfır Atık' belgesi verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından israfın önlenmesi ve doğal kaynakların verimli kullanılması amacıyla başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında DHMİ tarafından işletilen tüm havalimanları Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı. Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından israfın önlenmesi ve doğal kaynakların verimli kullanılması amacıyla başlatılan proje kapsamında 49 havalimanımıza Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi verildi. Havalimanlarımızdaki tüm atıklar kaynağında ayrıştırılarak uygun şartlarda depolanıyor ve bertarafa gönderiliyor. Geri dönüştürülebilir atıklar ise geri kazanıma gönderilerek ekonomiye katkı sağlanıyor, israfın önüne geçiliyor" dedi

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı