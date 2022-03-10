Telefonunu tamire gönderdi, hayatının şokunu yaşadı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de yaşayan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Fem Erinç, internet üzerinden ulaştığı 'yetkili teknik servis' ibaresi bulunan bir işletmeye bin 50 TL tamir ücretiyle birlikte gönderdiği telefonundan 40 gündür haber alamıyor.

Eskişehir'de üniversite öğrenimi gören Fem Erinç, arızalanan telefonunu tamir ettirmek için internet üzerinden yetkili teknik servis aramaya başladı. Bir süre araştırdıktan sonra İstanbul'da bulunan ve 'yetkili teknik servis' ibaresi bulunan bir firmaya ulaştı. Telefon üzerinden iletişime geçtikten sonra cep telefonunu kargoyla kendisine verilen adrese gönderen Erinç, firmanın internet sitesinde 'telefonunuz 3 iş günü içerisinde teslim edilir' yazdığını belirtti. Kargo ücretini de karşılayan firma, cep telefonunun 2 gün sonra kendilerine ulaştığına dair Erinç'e bilgi verdi.

40 gündür telefonundan haber alamıyor

Aradan 1 hafta geçmesinin ardından telefonunun durumunu öğrenmek için firmayı arayan Erinç'e cihazın tamirde olduğu söylendi. Sonraki hafta tekrar aradığında ise telefonun yine tamirde olduğu belirtildi. Bunun üzerine şüphelenen Erinç, firmayı arayarak şikayette bulunacağını söyledi. Daha sonraki telefon görüşmelerinde ise destek biriminin kendisini ciddiye almadığını aktaran Erinç, görüşme esnasında telefonun yüzüne kapatıldığını belirtti. Bin 50 TL tamir ücretini de firmaya havale ettiğini kaydeden Erinç, 5 bin TL değerindeki telefonundan 40 gündür haber alamadığını söyledi.

"3 iş günü içerisinde elinizde olacak yazıyordu"

"İnternette teknik servis ararken karşıma çıkan ilk sayfaya bastım. Biraz araştırdım. Yorum ve şikayet yoktu. Güvenilir duruyordu. Aileme danıştım ve daha sonra da telefonumu kargoyla teknik servise yolladım. Karşı taraftan ücret almayacaklarını söylediler ve 2 gün sonra da telefonun ellerine geçtiğini söylediler. Aradan 1 hafta geçti. Telefonun durumunu sormak için aradım. Telefonun tamirde olduğunu öğrendim ve biraz daha bekledim. Normalde internet sitesinde 3 iş günü içerisinde elinizde olacak yazıyordu. Bir hafta sonra bir kez daha aradığımda yine tamirde olduğunu söylediler. Şüphelenmeye başladım. Sonraki hafta aradığım zaman telefonumu göndermezlerse şikayetçi olacağımı söyledim" dedi.

"Bir süre sonra beni ciddiye almadılar ve telefonu yüzüme kapattılar"

"İnternetten tekrar araştırdım ve benim gibi bir sürü insanların şikayetçi olduğunu gördüm. Hepsi genel olarak benimle aynı zamanlarda yollamış ve şikayetçi olmuş. Bir süre sonra beni ciddiye almadılar ve telefonu yüzüme kapattılar. İlk başta CİMER'e yazdım. Sonra savcılığa gittim ve elimden gelen her şeyi yaptım. Hiçbir şekilde iletişim kurmadım. Şu anda internet sitesi de çıkmıyor. Haber alamıyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR