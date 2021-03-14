Tekvandoda milli sporculardan 5'i altın, 24 madalya
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Tekvandoda milli sporculardan 5'i altın, 24 madalya

14.03.2021 20:30 | Son Güncelleme: 14.03.2021 20:35
Tekvandoda milli sporculardan 5'i altın, 24 madalya

İstanbul'da düzenlenen 8'inci Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Turkish Open 2021) beşinci gününde, gençler kategorisinde Türk sporcular 5'i altın, 24 madalya kazandı.

İstanbul'da düzenlenen 8'inci Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Turkish Open 2021) beşinci gününde, gençler kategorisinde Türk sporcular 5'i altın, 24 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen ve tüm kategorilerde 46 ülkeden 1590 sporcunun mücadele ettiği Turkish Open 2021'de beşinci gün gençler kategorisinde 7 sıklette müsabakalar yapıldı. Türk sporcular, beşinci günü 5 altın, 6 gümüş ve 13 bronz madalya ile tamamladı. Erkekler 48 kiloda Furkan Aydın, 73 kiloda Yiğithan Kılıç, +78 kiloda Ali Osman Üstün, kızlar 46 kiloda Selen Gündüz ile 49 kiloda Aleyna Şenyurt altın madalya kazanan isimler oldu.Turnuvada yarın gençler kategorisinde son gün müsabakaları yapılacak.


Tekvandoda milli sporculardan 5'i altın, 24 madalya
Tekvandoda milli sporculardan 5'i altın, 24 madalya
Tekvandoda milli sporculardan 5'i altın, 24 madalya
Tekvandoda milli sporculardan 5'i altın, 24 madalya
Tekvandoda milli sporculardan 5'i altın, 24 madalya
Tekvandoda milli sporculardan 5'i altın, 24 madalya
Tekvandoda milli sporculardan 5'i altın, 24 madalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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