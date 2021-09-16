Tekvandoda Başkanlık Kupası'nın ilk gününde millilerden 5 madalya - Haberler Spor
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Tekvandoda Başkanlık Kupası'nın ilk gününde millilerden 5 madalya

AA / Berad Büyük - Haberler | Spor
Tekvandoda Başkanlık Kupası'nın ilk gününde millilerden 5 madalya

6. WT Başkanlık Kupası müsabakalarının ilk gününde milli tekvandocular, büyükler kategorisinde 5 madalya kazandı.

6. WT Başkanlık Kupası müsabakalarının ilk gününde milli tekvandocular, büyükler kategorisinde 5 madalya kazandı.

İstanbul'da dün başlayan ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için puan veren organizasyonun ilk gününde büyükler kategorisinde kadınlar ve erkeklerde 4'er sıklette müsabakalar yapıldı.

İlk gün müsabakaları sonunda milli sporcu Enes Kaplan 54 kiloda gümüş madalyanın sahibi olurken, aynı kiloda Server Balaban, 63 kiloda Emircan Turan, kadınlar 73 kiloda Huri Korkut ve +73 kiloda Esra Akbulak bronz madalya elde etti.

Organizasyon bugün büyüklerde kadınlar ve erkekler kategorisinde toplam 8 sıklette yapılacak müsabakalar ile devam edecek.

AA / Berad Büyük - Spor Haberleri
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