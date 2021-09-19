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Tekvandoda Başkanlık Kupası'nın beşinci gününde millilerden 37 madalya

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Tekvandoda Başkanlık Kupası'nın beşinci gününde millilerden 37 madalya

6. WT Başkanlık Kupası müsabakalarının beşinci gününde milli tekvandocular, 37 madalya kazandı.

6. WT Başkanlık Kupası müsabakalarının beşinci gününde milli tekvandocular, 37 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleştirilen organizasyonun beşinci gününde yıldız erkekler kategorisinde 10 sıklette müsabakalar yapıldı.

Türk sporcular, beşinci günde 8 altın, 10 gümüş, 19 bronz olmak üzere toplam 37 madalya elde etti.

Organizasyonun beşinci gününde madalya kazanan Türk sporcular şöyle:

Altın madalya: Muhammet Efe Baykara (37 kilo), Kaan Yelaldı (41 kilo), Yusuf Badem (45 kilo), Nusret Efe Çakır (49 kilo), Ahmet Boğaçhan Ceylan (53 kilo), Alper Tuncay (57 kilo), Göktürk Turna (61 kilo), Enes Turhan (65 kilo)

Gümüş madalya: Yiğit Ege Yetgün (33 kilo), Onur Kaan Sarıbudak (37 kilo), Emre Sarıtaş (41 kilo), Hasan Arslan (45 kilo), Buğra Coşkungönül (49 kilo), Emirhan Özten (53 kilo), Mehmet Avcı (57 kilo), Mehmet Emin Pırtıcı (61 kilo), Kaan Bilge (65 kilo), İsmail Pelit (+65 kilo)

Bronz madalya: Muhammed İslam (33 kilo), Berke Erbay (33 kilo), Selimhan Aksoy (37 kilo), Ahmet Çapacı (37 kilo), Akın Pişgin (41 kilo), Furkan Biçer (45 kilo), Ersin Şenyürek (45 kilo), Murat Can Ölmez (49 kilo), Ali Sami Pelit (49 kilo), Yusuf Kılıç (53 kilo), Furkan Özkan (53 kilo), Batın Ege Yılmaz (57 kilo), Abdulmelik Ünsal (57 kilo), Samet Coşkun (61 kilo), Metehan Çiyan (61 kilo), Samet Kaçan (65 kilo), Burak Kaan Öztürk (65 kilo), Alim Efe Balcı (+65 kilo), Ekrem Işık (+65 kilo).

Şampiyoda yarın yıldız kızlar kategorisinde müsabakalar yapılacak.?

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
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