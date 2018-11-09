Tekvandoculardan 4 Madalya!

Polonya'da düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Can Kavurat altın madalya kazandı.

Başkent Varşova'daki şampiyonanın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Erkekler 63 kiloda mücadele eden Ferhat Can Kavurat altın madalya elde etti. Aynı kiloda Arslan Demir ile Yusuf Atasoyu ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 53 kiloda tatamiye çıkan Zeliha Ağrıs ise bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

Organizasyon, 11 Kasım Pazar günü sona erecek.