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Tekvando Şampiyonası çekişmeli geçti

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Tekvando Şampiyonası çekişmeli geçti

Malatya'da düzenlenen Şehit Oğuzhan Günaydın Minikler Tekvando Şampiyonası çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

Malatya'da düzenlenen Şehit Oğuzhan Günaydın Minikler Tekvando Şampiyonası çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

Merkez Spor Salonunda pandemi kuralları çerçevesinde yapılan ve 200'e yakın sporcunun iştirak ettiği Şehit Oğuzhan Günaydın Minikler Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde dereceye giren sporculara madalyaları ve hediye çekleri yetkililer tarafından verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2021 yılı faaliyet programında yer alan Şehit Oğuzhan Günaydın Minikler Tekvando Şampiyonası çekişmeli geçti. Açılış seremonisine Battalgazi İlçe Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Osman Kahveci, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemal Kurhan, Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Deniz, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Seyfullah Özdemir ve diğer protokol üyeleri katıldı. Açılış seremonisinde bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Covid-19 pandemisi nedeniyle uzun süredir şampiyona yapamadıklarını hatırlatarak, "Bugün Şehit Oğuzhan Günaydın anısına Minikler Tekvando Şampiyonası düzenliyoruz. Yaklaşık 200 sporcunun katıldığı şampiyonayı pandemi nedeniyle 2009-2010-2011 yaş kategorisinde sınırlı tutuk. Yaklaşık bir buçuk yıldır yaşanan pandemi dolayısıyla büyük sıkıntıların yaşandığı günlerden bu günlere gelmek gerçekten umut verici. Spor müsabakalarını tüm sporcular, antrenörler ve biz idareciler bu atmosferi çok özledik. Umarız pandeminin giderek etkisini azaltmakla birlikte önümüzdeki günler de daha nice şampiyonalar ve etkinlikler düzenleyeceğiz"dedi. - MALATYA

Tekvando Şampiyonası çekişmeli geçti

Tekvando Şampiyonası çekişmeli geçti

Tekvando Şampiyonası çekişmeli geçti

Tekvando Şampiyonası çekişmeli geçti

Tekvando Şampiyonası çekişmeli geçti

Tekvando Şampiyonası çekişmeli geçti

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Haber: Tekvando Şampiyonası çekişmeli geçti - Haberler Spor
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