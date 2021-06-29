Tekvando Olimpiyat rekoru kaç? Dünya Tekvando rekoru kaç? Avrupa Tekvando rekoru kaç?

Olimpiyat spor dallarının en önemli branşlarından Tekvando, rekorları ile merak konusu oldu. Peki, Tekvando Olimpiyat rekoru kaç, Dünya Tekvando rekoru kaç, Avrupa Tekvando rekoru kaç? İşte, Tekvando sporunun merak edilen rekorları ve detayları…

En temel spor aktivitelerinden olan Tekvando, olimpiyatlarda da ilgi ile takip ediliyor. Konu hakkında detaydalar merak edilirken Tekvando Olimpiyat rekoru kaç? Dünya Tekvando rekoru kaç? Avrupa Tekvando rekoru kaç?

TEKVANDO REKORLARI

Tekvando çıplak el ve ayakla yapılan, Kore kökenli bir uzak doğu savunma sanatı ve sporudur. Yaklaşık 600'lü yıllarda ortaya çıkan ve birbirinden ayrı iki sistem olan "Ayak Sistemi" ile "Yumruk metodu" zamanla bir araya getirilerek tekvando ortaya çıkmıştır. Tekvando kelimesi, Korece Tae, Kwon ve Do kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Tae, "tekme" veya "ayakla yapılan vuruş"; kwon, "yumruk" veya "elle yapılan vuruş"; do ise, "iyilik, doğruluk, fazilete giden yol" anlamına gelmektedir.

Tekvandoda tecrübe ve ustalığı belirtmek üzere, diğer pek çok uzak doğu kökenli savaş sanatında olduğu gibi elbisenin üzerine bağlanan kuşaklar kullanılır. Bu kuşaklar sırayla, beyaz, sarı, yeşil, mavi, kırmızı, siyah renklerdedir. Siyah kuşak en üst seviyedir. Fakat siyah kuşağın da dereceleri bulunmaktadır. Bunlara "Dan" adı verilir ve 1'den 9'a kadardır. Yaşı 15'ten küçük olan sporcular Dan seviyesine ulaştıkları takdirde "Poom Dan" olarak adlandırılırlar.

"Kyurogi", "Poomsae" ve "Kyokpa" olmak üzerek üç alt kategorisi bulunmaktadır. Fakat dünya federasyonunun düzenlediği organizasyonlarda sadece Kyurogi ve Poomsae kategorilerine yer verilmiştir. Bu iki kategorinin kıyafetleri birbirinden farklıdır.

ALTIN MADALYA SIRALAMASI

Güney Kore (KOR)/ 10

Çin (CHN)/ 5

Amerika Birleşik Devletleri (USA)/ 2

Çin Taipeisi (TPE)/ 2

Meksika (MEX)/ 2

İran (IRI)/ 2

Türkiye (TUR)/ 1

İspanya (ESP)/ 1

Yunanistan (GRE)/ 1

Küba (CUB)/ 1

İtalya (ITA)/ 1

Avustralya (AUS)/ 1

Büyük Britanya (GBR)/ 1

Arjantin (ARG)/ 1

Sırbistan (SRB)/ 1

Fransa (FRA)/ 0

Norveç (NOR)/ 0

Rusya (RUS)/ 0

Tayland (THA)/ 0

Kanada (CAN)/ 0

Almanya (GER)/ 0

Dominik Cumhuriyeti (DOM)/ 0

Gabon (GAB)/ 0

Vietnam (VIE)/ 0

Hırvatistan (CRO)/ 0

Afganistan (AFG)/ 0

Venezuela (VEN)/ 0

Brezilya (BRA)/ 0

Kolombiya (COL)/ 0

Mısır (EGY)/ 0

Japonya (JPN)/ 0

Kazakistan (KAZ)/ 0

Nijerya (NGR)/ 0