Tekvando Olimpiyat rekoru kaç? Dünya Tekvando rekoru kaç? Avrupa Tekvando rekoru kaç?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekvando Olimpiyat rekoru kaç? Dünya Tekvando rekoru kaç? Avrupa Tekvando rekoru kaç?

Tekvando Olimpiyat rekoru kaç? Dünya Tekvando rekoru kaç? Avrupa Tekvando rekoru kaç?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Olimpiyat spor dallarının en önemli branşlarından Tekvando, rekorları ile merak konusu oldu. Peki, Tekvando Olimpiyat rekoru kaç, Dünya Tekvando rekoru kaç, Avrupa Tekvando rekoru kaç? İşte, Tekvando sporunun merak edilen rekorları ve detayları…

En temel spor aktivitelerinden olan Tekvando, olimpiyatlarda da ilgi ile takip ediliyor. Konu hakkında detaydalar merak edilirken Tekvando Olimpiyat rekoru kaç? Dünya Tekvando rekoru kaç? Avrupa Tekvando rekoru kaç?

TEKVANDO REKORLARI

Tekvando çıplak el ve ayakla yapılan, Kore kökenli bir uzak doğu savunma sanatı ve sporudur. Yaklaşık 600'lü yıllarda ortaya çıkan ve birbirinden ayrı iki sistem olan "Ayak Sistemi" ile "Yumruk metodu" zamanla bir araya getirilerek tekvando ortaya çıkmıştır. Tekvando kelimesi, Korece Tae, Kwon ve Do kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Tae, "tekme" veya "ayakla yapılan vuruş"; kwon, "yumruk" veya "elle yapılan vuruş"; do ise, "iyilik, doğruluk, fazilete giden yol" anlamına gelmektedir.

Tekvandoda tecrübe ve ustalığı belirtmek üzere, diğer pek çok uzak doğu kökenli savaş sanatında olduğu gibi elbisenin üzerine bağlanan kuşaklar kullanılır. Bu kuşaklar sırayla, beyaz, sarı, yeşil, mavi, kırmızı, siyah renklerdedir. Siyah kuşak en üst seviyedir. Fakat siyah kuşağın da dereceleri bulunmaktadır. Bunlara "Dan" adı verilir ve 1'den 9'a kadardır. Yaşı 15'ten küçük olan sporcular Dan seviyesine ulaştıkları takdirde "Poom Dan" olarak adlandırılırlar.

"Kyurogi", "Poomsae" ve "Kyokpa" olmak üzerek üç alt kategorisi bulunmaktadır. Fakat dünya federasyonunun düzenlediği organizasyonlarda sadece Kyurogi ve Poomsae kategorilerine yer verilmiştir. Bu iki kategorinin kıyafetleri birbirinden farklıdır.

ALTIN MADALYA SIRALAMASI

Güney Kore (KOR)/ 10

Çin (CHN)/ 5

Amerika Birleşik Devletleri (USA)/ 2

Çin Taipeisi (TPE)/ 2

Meksika (MEX)/ 2

İran (IRI)/ 2

Türkiye (TUR)/ 1

İspanya (ESP)/ 1

Yunanistan (GRE)/ 1

Küba (CUB)/ 1

İtalya (ITA)/ 1

Avustralya (AUS)/ 1

Büyük Britanya (GBR)/ 1

Arjantin (ARG)/ 1

Sırbistan (SRB)/ 1

Fransa (FRA)/ 0

Norveç (NOR)/ 0

Rusya (RUS)/ 0

Tayland (THA)/ 0

Kanada (CAN)/ 0

Almanya (GER)/ 0

Dominik Cumhuriyeti (DOM)/ 0

Gabon (GAB)/ 0

Vietnam (VIE)/ 0

Hırvatistan (CRO)/ 0

Afganistan (AFG)/ 0

Venezuela (VEN)/ 0

Brezilya (BRA)/ 0

Kolombiya (COL)/ 0

Mısır (EGY)/ 0

Japonya (JPN)/ 0

Kazakistan (KAZ)/ 0

Nijerya (NGR)/ 0

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şener Şen Şevval Şahin Kenan Doğulu Ece Çeşmioğlu
Spor Mesut Özil Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tekvando Olimpiyat rekoru kaç? Dünya Tekvando rekoru kaç? Avrupa Tekvando rekoru kaç? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 14:51:23. #1.16#

title