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Tekvando: Dünya Başkanlık Kupası

AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
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Tekvando: Dünya Başkanlık Kupası

Türkiye, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren Dünya Tekvando Başkanlık Kupası'nda 3 madalya daha kazandı.

Türkiye, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren Dünya Tekvando Başkanlık Kupası'nda 3 madalya daha kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Avrupa Tekvando Birliği tarafından Arnavutluk'un Durres kentinde düzenlenen organizasyonda büyükler kategorisinde ikinci gün müsabakaları gerçekleştirildi.

Olimpiyatlara 20 kota puanı veren organizasyonda büyükler kategorisinde 5 sıklette müsabakalar yapılırken, milli sporcular 1 altın ve 2 bronz madalya aldı.

Kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel altın madalya kazanırken, Rukiye Yıldırım bronz madalyanın sahibi oldu. Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün de 57 kiloda bronz madalya elde etti.

Merve Dinçel, bu sonuçla mayıs ayında İngiltere'de düzenlenecek Avrupa Tekvando Şampiyonası için Türkiye'ye ekstra kota kazandırdı.

Tekvando: Dünya Başkanlık Kupası

Tekvando: Dünya Başkanlık Kupası

Başkanlık Kupası, Türkiye, Milli, Paris, Spor, Haberler

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