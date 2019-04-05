Tekstil ve hazır giyimde başarılı ihracatçılar ödüllendirildi

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nce (UHKİB) bu yıl 11'incisi düzenlenen "İpek Böceği İhracat Ödülleri" sahiplerini buldu.

Tekstil ve hazır giyimde başarılı ihracatçılar ödüllendirildi

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nce (UHKİB) bu yıl 11'incisi düzenlenen "İpek Böceği İhracat Ödülleri" sahiplerini buldu. Törende, 89 firmaya 3 farklı kategoride ödüller verildi.

Kaynak: Dunya.com

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