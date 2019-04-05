Tekstil ve hazır giyimde başarılı ihracatçılar ödüllendirildi
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nce (UHKİB) bu yıl 11'incisi düzenlenen "İpek Böceği İhracat Ödülleri" sahiplerini buldu.
5 Nisan 2019 Cuma 14:06
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nce (UHKİB) bu yıl 11'incisi düzenlenen "İpek Böceği İhracat Ödülleri" sahiplerini buldu. Törende, 89 firmaya 3 farklı kategoride ödüller verildi.