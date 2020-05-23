HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü

Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü Tekstilcinin imdadına sosyal medya yetişti Tekstilde bayram öncesi alışılmışın dışında durgunluk yaşanıyor.

23.05.2020 00:32 | Son Güncelleme: 23.05.2020 00:37

Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü

Tekstilcinin imdadına sosyal medya yetişti

İSTANBUL - Tekstilde bayram öncesi alışılmışın dışında durgunluk yaşanıyor. Tekstil esnaflarını mağazada satışların neredeyse sıfırlandığını, alışverişlerin sosyal medya üzerinden sürdüğünü belirtiyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını tekstil piyasasını Ramazan Bayramı öncesi sessizliğine bürüdü. Salgını kontrol altına almak amacıyla bayram için alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı sonrasında giyim alışverişleri büyük oranda yapılmadı. Özellikle hazır giyim ihracatı yapan tekstilciler yaklaşık üç aydır mağazalarını sınırlı bir şekilde açık tutuyordu. Geçtiğimiz yıl bayram öncesine göre ciroların iki kat azaldığını belirten tekstilci esnafları, sosyal medya üzerinden iç piyasada satış yaparak gelir elde ediyor.

"Bayram öncesi yüzde 97 işlerimiz düştü"

Tekstil sektöründe yaklaşık 3 aydır satışların düşük seyrettiğini belirten esnaf Fatih Hürkan, "Korona virüsten dolayı ülkelerin kapıları kapalı olduğu için yurt dışından insanlar gelemiyorlar. Üç ay önce işlerimiz çok iyiydi. Herkes kendine düşün payı fazlasıyla alıyordu. Ama şu anda mağazalar bomboş. İnsanlar artık sosyal medya üzerinden ürün satmaya yöneldi. Bu durumun ne kadar süreceğini bilmiyoruz ve haliyle bir olumsuzluğun içerisindeyiz. Geçen sene bayram öncesinde göre işlerimiz çok iyiydi. Mağazaların çoğu kapalı şu anda. Bu sene ise bayram öncesi yüzde 97 bandında işlerimiz düştü. Aslında bende dahil buradaki vatandaşların öngörüsü bayramdan sonra biraz hareketin olacağı ancak bu hareketinde eskiye oranla yüzde 20'yi bulmayacağı söyleniyor. Dış kapılarımız kapandı artık iç kapılarımıza bakacağız" şeklinde konuştu.

"Umudumuz var"

Virüsün ülkeye girmeden işlerin yoğun olduğunu belirten esnaf Sami İpekçi, "Sektörümüz gerçekten sıkıntılı ama umudumuz var. Bu süreci atlatmamız için devletimizden destek bekliyoruz ve vatandaşın birazda olsa rahata ermesini istiyorum. İşlerimiz de geçen sene bayram öncesine göre yüzde 100 bir düşüş var. İş kapasitemiz fazlasıyla vardı. Arap piyasası ve Ortadoğu piyasası ile çalıştığımız için hareketliydi işlerimiz. Şu an için ne yazık ki şu an bu hareketliliğin yüzde 100'ünün yok olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı Ekonomi
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor Ekonomi
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı Ekonomi
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler Ekonomi
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu Ekonomi
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı Ekonomi
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi
Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 379,8 liradan işlem görüyor
Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 379,8 liradan işlem görüyor
Merkez Bankası rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı
Merkez Bankası rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 150 bin hızlı tanı kiti bağışladı
Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 150 bin hızlı tanı kiti bağışladı
Salgında atılan adımların etkisi kaç liraya ulaştı? Albayrak tek tek açıkladı
Salgında atılan adımların etkisi kaç liraya ulaştı? Albayrak tek tek açıkladı
TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu
TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi
Karpuzun fiyatı yüksek olunca pazarlarda dilimle satılmaya başlandı
Karpuzun fiyatı yüksek olunca pazarlarda dilimle satılmaya başlandı
Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı
Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı
Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı
Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı
Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu pazarlarda aldı
Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu pazarlarda aldı
Alternatif Bank, yüzde 0,96'dan başlayan oranlarla bayram kredisi verecek
Alternatif Bank, yüzde 0,96'dan başlayan oranlarla bayram kredisi verecek
Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı
Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Güne yükselişle başlayan dolar 6,80'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,80'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 376,5 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 376,5 liradan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Devlet Bahçeli Mehmet Cahit Turhan Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Hande Ataizi Hatice Çarpar Bergüzar Korel
Spor Can Bartu Bülent Uygun Rıza Çalımbay Cristiano Ronaldo Robert Prosinecki
Daha Fazla Uçak İzmir Kadın Karaçi
Şu an buradasınız: Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 00:38:27. #1.15#
title