Teknosa Rize mağazası yeni yerine taşındı

RİZE (DHA) - Mağaza yatırımlarını sürdüren Teknosa, Rize'deki cadde mağazasını Şimal AVM'ye taşıdığını duyurdu.

Teknoloji perakende ve e-ticaret şirketi Teknosa, kapsamlı müşteri deneyimi kapsamında mağaza yatırımlarına devam ediyor. Türkiye'nin 69 ilinde 200'den fazla satış noktasında teknoloji severlerle buluşan Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Rize'deki cadde mağazasını Şimal AVM'ye taşıdığını duyurdu.

Rize Şimal AVM içerisinde standart mağaza konseptiyle 903 metrekare alanda hizmet verecek olan yeni Teknosa mağazasında, en çok ihtiyaç duyulan son teknoloji ürünler avantajlı fiyatlarla tüketicilerin ilgisine sunuluyor. Teknosa, önümüzdeki dönemde de mağaza ve dijitalleşme yatırımlarını sürdürmeye, çoklu kanalda öncü adımlar atmaya devam edeceğini duyurdu.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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