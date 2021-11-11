Teknosa Ankara'daki 15'inci mağazasını açtı

ANKARA (DHA) - Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Ankara'daki 15'inci mağazasını Podium AVM'de açtığını duyurdu. Mağazada telekomdan bilgi teknolojilerine, tüketici elektroniğinden küçük ev aletlerine ve aksesuarlara en çok ihtiyaç duyulan son teknoloji ürünleri avantajlı fiyatlar ve katma değerli hizmetlerle tüketicilerin beğenisine sunulduğu bildirildi.

Teknoloji perakende ve e-ticaret şirketi Teknosa, Ankara'daki 15'inci mağazasını da Podium AVM'de hizmete soktuğunu açıkladı. 547 metrekarede hizmet verecek mağazada telekomdan bilgi teknolojilerine, tüketici elektroniğinden küçük ev aletlerine ve aksesuarlara en çok ihtiyaç duyulan son teknoloji ürünleri avantajlı fiyatlar ve katma değerli hizmetlerle tüketicilerin beğenisine sunuldu. Ankara ile birlikte son 5 ayda 7 yeni mağaza açan Teknosa, 69 ilde 200'den fazla satış noktası ve online kanallarıyla tüketiciye hizmet veriyor.

"TEKNOLOJİYE DAİR TÜM İHTİYAÇLARI EN İYİ DENEYİMLE SUNUYORUZ"

Açılışa, Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Timur ile Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin'in de aralarında bulunduğu üst düzey yöneticiler katıldı. Açılışta konuşan Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Timur, tüketicilerle farklı lokasyonlarda buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Teknoloji alışverişi yolculuğunda müşterilerimizin özellikle birebir uzman bilgisi almaya ve ürünü bizzat incelemeye dönük önemli bir beklentisi var. Bu çerçevede müşterilerimizin teknolojiye dair tüm ihtiyaçlarını en iyi deneyim ile sunmak için dijital kanallarla birlikte mağaza yatırımlarımızı da sürdürüyoruz. Müşteri odaklılık vizyonuyla önümüzdeki fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin de e-ticaretin büyük sıçrama yaptığı perakende sektöründe kapsamlı deneyim için mağazaların önemini koruduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönemde de omnichannel (çoklu kanal) stratejimizin bir parçası olan mağaza yatırımlarımızı, müşteri deneyimini güçlendirmek üzere sürdüreceğiz. Bu çerçevede hem mevcut mağazalarımızda yenilikleri hem de yeni lokasyonları değerlendirmeyi planımıza aldık."