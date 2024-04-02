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Yurt dışından getirilen telefonlar için yeni düzenleme! Süre 180 güne çıkarıldı

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yurt dışından getirilen cep telefonlarının 120 günlük kayıtsız kullanım süresinin, e-Devlet üzerinden 180 güne çıkarılabileceğini duyurdu.

"OTUZAR GÜNLÜK SÜRELERLE 2 DEFAYA MAHSUS"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin paylaşımında "Yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşlarımız, 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini otuzar günlük sürelerle 2 defaya mahsus olarak 180 güne kadar e-Devlet Kapısı üzerinden uzatabilirler" ifadelerine yer verildi ifadelerine yer verildi.

KAYIT ÜCRETİ 31 BİN TL'Yİ AŞMIŞTI

2023 yılında 20 bin TL olarak belirlenen yurt dışı telefon kayıt ücreti Ocak 2024 itibarıyla 31 bin 692 TL'ye yükseltilmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Teknoloji

Cep Telefonu Teknoloji Ekonomi Haberler

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Yorumlar (25)

metheone :

Ülkeye telefon sokmak 30bin lira, mülteci sokmak bedava.

416
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İsmimi ne yapacaksın:

Şahane bir çıkarım.

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Ali :

On numara yorum olmuş kardeşim tebrik ederim. :))))

yanıt16
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Hüseyin Civelek:

31 bin ne demek ya,bu nasıl bir dengesizlik.

245
7
yanıtYanıtla
İDO BEY:

Üreten firma 31 bin kazanıyor mu acaba çok komik ya ülkemizin son durumu gerçekten şaka gibi arkadaş bu nedir çeki düzen şart

yanıt210
yanıt9
Erkan ŞENER:

Aç köpekleri doyuramıyorsuz ki

yanıt163
yanıt9
Fazlı Deniz:

Bu olaydan sebep bile oy kayıp ettiler..

211
6
yanıtYanıtla
Salih Yüksel:

akpartinin kaybetme sebepleri marketlerdeki fahiş zamlar.mazotun pahalı olması.araclarin pahalı olması.ve özellikle ev sahiplerinin kiraları fahiş derecede yükseltmesi gibi başta bu sorunları akp onleyememesinden dolayı seçimi kaybetti.umarim bu seçim ders niteliğinde olmuştur.

185
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sade vatandaş:

milleti soyup müslümanlık taslayanlar buna vesile olanlar size hakkımı helal etmiyorum hakkım varsa haram zıkım olsun

140
12
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GERÇEKÇİ...!!!!!:

Bence önce sen aç karnını doyur, sen kim hakkın olacakki klavye delikanlısı

yanıt23
yanıt106
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