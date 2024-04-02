Yurt dışından getirilen telefonlar için yeni düzenleme! Süre 180 güne çıkarıldı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yurt dışından getirilen cep telefonlarının 120 günlük kayıtsız kullanım süresinin, e-Devlet üzerinden 180 güne çıkarılabileceğini duyurdu.

"OTUZAR GÜNLÜK SÜRELERLE 2 DEFAYA MAHSUS"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin paylaşımında "Yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşlarımız, 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini otuzar günlük sürelerle 2 defaya mahsus olarak 180 güne kadar e-Devlet Kapısı üzerinden uzatabilirler" ifadelerine yer verildi ifadelerine yer verildi.

KAYIT ÜCRETİ 31 BİN TL'Yİ AŞMIŞTI

2023 yılında 20 bin TL olarak belirlenen yurt dışı telefon kayıt ücreti Ocak 2024 itibarıyla 31 bin 692 TL'ye yükseltilmişti.